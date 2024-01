La lavatrice è uno degli elettrodomestici più importanti da avere in casa poiché svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della pulizia dei nostri indumenti, garantendo comfort e igiene quotidiana. Tuttavia, come ogni apparecchio domestico, anch’essa necessita di una manutenzione adeguata, soprattutto per evitare i classici odori sgradevoli provenienti dal cestello. Vediamo come fare.

La lavatrice puzza di fogna? Filtro, cestello e guarnizioni si puliscono così

Un problema molto comune, che riguarda l’utilizzo della lavatrice, è quando quest’ultima inizia ad emanare cattivi odori, simili a quelli provenienti dalle fogne.

In questi casi, vuol dire che non si sta facendo manutenzione, o non si sta facendo nella maniera corretta. In questo articolo, esploreremo le cause principali di questa problematica e forniremo delle soluzioni pratiche e fai da te per risolverla.

Perché la lavatrice puzza?

La causa principale dell’odore di fogna proveniente dalla lavatrice è spesso legata all’accumulo di sporco e residui organici nel cestello, nelle guarnizioni, e nelle tubature. Questi residui possono comprendere peli, fibre di tessuto, residui di detersivo e ammorbidente, e altre particelle che, rimanendo intrappolati, creano un ambiente ideale per la crescita di batteri e muffe. Sono questi microrganismi, infatti, i principali responsabili dei cattivi odori. Un altro responsabile potrebbe essere l’acqua stagnante presente nelle tubature che, specie dopo un periodo prolungato di inutilizzo della lavatrice, può iniziare a puzzare, contribuendo al problema.

Un altro fattore da considerare è la connessione impropria dello scarico. Se il tubo di scarico della lavatrice non è collegato correttamente al sistema fognario domestico, può verificarsi un reflusso di odori sgradevoli. In questi casi, è bene allertare degli esperti, per capire se all’origine del problema c’è una qualcosa che è al di fuori del vostro controllo.

Infine, abbiamo anche il filtro. Solitamente posizionato nella parte inferiore dell’elettrodomestico, esso è progettato per catturare detriti e oggetti estranei che, accumulandosi, provocano odori sgradevoli. Per evitare ciò, puliscilo con regolarità immergendolo in acqua e acido citrico ed elimina tutti i residui.

Elimina la puzza con questi semplici rimedi

Oltre a pulire il filtro, esistono altre strategie per affrontare il problema degli odori sgradevoli nella lavatrice.

Innanzitutto, è importante pulire regolarmente il cestello, il cassetto del detersivo e le guarnizioni. Per fare ciò si consiglia di utilizzare prodotti igienizzanti, come l’acqua ossigenata per eliminare eventuali muffe, e l’acido citrico per sciogliere incrostazioni che impediscono il normale flusso dell’acqua. Un altro prodotto ottimo è il percarbonato di sodio che, utilizzato insieme ai normali detersivi, contribuisce a mantenere pulita e igienizzata anche la lavatrice.

Infine, è fondamentale anche lasciare lo sportello e il cassetto del detersivo aperti dopo ogni uso per permettere una buona ventilazione e prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

Seguendo questi semplici passaggi, potrai facilmente mantenere la tua lavatrice pulita, fresca e priva di odori sgradevoli, garantendo così anche un bucato sempre piacevolmente profumato.