Ecco cosa fanno gli inglesi per risparmiare sulle bollette energetiche. Hanno ridotto di 300 euro il loro costo annuale

Le bollette di luce e gas sono, da sempre, un’incognita per le persone. Non sai mai quanto ti verrà addebitato, soprattutto dopo quelle altissime di qualche tempo fa. Il problema è come fare a ridurle e, da questo punto di vista, ci possono aiutare gli inglesi. Che hanno fatto così.

Ormai, quando arriva, nella casella della posta, la bolletta elettrica è un po’ come quando si deve grattare un Gratta e Vinci. Non sai mai se, sotto, troverai un premio, oppure no. In questo caso, apri la busta con il terrore di vedere una cifra addebitata eccessiva, come accadeva fino a qualche tempo fa, con le bollette improvvisamente “impazzite”. Diciamo che quell’esperienza ci ha portato a cercare di risparmiare su gas e luce, adottando, si spera, comportamenti più coerenti e consoni, anche se non basta mai. Per questo, dovremmo prendere esempio da quello che fanno altri Paesi che, come noi, si sono trovati alle prese con bollette alte. Ad esempio, ecco cosa fanno gli inglesi per risparmiare sulle bollette energetiche.

Notevole il risparmio che hanno fatto gli inglesi, utilizzando questi stratagemmi

Dei trucchi che hanno permesso loro di risparmiare circa 25 euro ogni mese. Che in un anno, sono poco più di 300 euro. Perfetto, ma come hanno fatto a risparmiare così tante sterline? Lo riporta un articolo uscito sull’Independent di qualche tempo fa, che cita i dati di un sondaggio, commissionato da Smart Energy GB, fatto su 5.000 adulti.

Ebbene, anche loro, per far fronte al caro bolletta, hanno iniziato ad attuare dei comportamenti virtuosi. Ad esempio, il 49% ha iniziato a spegnere le luci che non si utilizzano. Quante volte le lasciamo accese, più per pigrizia che altro. Un altro 39%, invece, quindi 4 inglesi su 10, ha deciso di togliere la presa degli elettrodomestici non utilizzati.

Ecco cosa fanno gli inglesi per risparmiare sulle bollette energetiche. Anche noi potremmo imitarli

Sempre secondo questo sondaggio, il 37% da deciso di scollegare il caricabatterie del telefono dalla presa di corrente. Ci sono altri comportamenti utili per risparmiare. Come, ora che stanno per arrivare i mesi caldi, stendere all’aperto senza usare l’asciugatrice. Non solo. Anche asciugarsi i capelli all’aperto, invece che il classico phon, è entrato nelle abitudini del 26% degli inglesi. Lasciare, in estate, il ventilatore acceso tutta la notte (lo fa 1 inglese su 5), non aiuta certo la bolletta. Insomma, piccoli accorgimenti che, però, alla fine, pesano, eccome, sulla bolletta.