Caccia all’eredità di Berlusconi: ecco quanto costa villa Certosa messa in vendita dalla famiglia insieme agli altri beni del Cavaliere

I figli di Berlusconi hanno deciso di cedere la storica residenza in Sardegna e altre proprietà sparse in Italia e all’estero. Ecco quanto costa entrare in possesso di Villa Certosa.

La villa più famosa d’Italia è in vendita. Si tratta di Villa Certosa, la dimora in Sardegna dove Silvio Berlusconi ha ospitato i leader mondiali, le star dello spettacolo e le celebri feste. I cinque figli dell’ex premier, scomparso lo scorso giugno, hanno concordato di mettere sul mercato la splendida proprietà sulla Costa Smeralda. Sarà venduta insieme ad altre ville e beni ereditati dal padre. Una decisione che segna la fine di un’epoca e che potrebbe fruttare alla famiglia una cifra elevatissima.

Caccia all’eredità di Berlusconi: Villa Certosa, vale 500 milioni di euro

Villa Certosa si trova a Porto Rotondo, in provincia di Olbia, ed è stata acquistata da Berlusconi alla fine degli anni ’80. Si estende su 4.500 metri quadrati, con 126 stanze, un parco di 120 ettari, piscine, campi da tennis, un anfiteatro, un finto vulcano e un accesso diretto al mare. La villa è stata teatro di incontri politici, diplomatici e mondani. Ma anche di scandali e polemiche.

La vendita di Villa Certosa è stata affidata alla società immobiliare Dils, che ha fissato il prezzo a 500 milioni di euro. Quasi il doppio della valutazione fatta nel 2021, che era di 259 milioni di euro. Tra i possibili acquirenti ci sono miliardari arabi, statunitensi e gruppi alberghieri internazionali. La vendita non sarà pubblicizzata e le visite dovrebbero iniziare questo mese.

Gli altri immobili e beni di Berlusconi

Con la scomparsa di Silvio Berlusconi si è chiusa un’epoca storica, politica e sociale. I figli ne sono coscienti ed è il motivo per cui mettono in vendita non solo Villa Certosa ma anche le altre molte proprietà del padre. Il patrimonio immobiliare dell’ex premier è stato stimato tra i 600 e gli 800 milioni di euro, e comprende altre ville e residenze sparse in Italia e all’estero. Tra queste, ci sono Villa Gernetto a Lesmo, Villa Campari a Lesa, Villa Zeffirelli a Roma, Villa Tattilo a Lampedusa, Villa Macherio in Brianza e una villa a Cannes. Inoltre, ci sono oltre 100 appartamenti nella provincia di Milano, due yacht e dei terreni in Sardegna, dove Berlusconi aveva progettato di costruire un resort mai realizzato. Un patrimonio che mantenere costa veramente un… patrimonio.

Ma non tutto sarà venduto

Non tutte le proprietà saranno messe in vendita, però. Alcune resteranno in famiglia, come Villa San Martino ad Arcore, dove si trova il mausoleo che contiene le spoglie di Berlusconi e dei suoi familiari. Altre potrebbero essere acquistate dai singoli eredi, secondo le quote stabilite nel testamento. Il mattone rimane sempre nel cuore degli italiani e anche se non possono permettersi una villa, appena possono comprano una casa. Anche grazie ai mutui. Oggi un giovane può farsi un mutuo a 40 anni, anche se adesso potrebbe essere più conveniente fare un finanziamento ipotecario più breve.