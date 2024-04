Quanto costano le case a Peccioli, eletto Borgo dei Borghi 2024

Un piccolo paese di 4500 abitanti circa in provincia di Pisa. Ecco il vincitore del premio “Borgo dei Borghi 2024”, il concorso indetto ogni anno dalla Rai.

Un prestigioso riconoscimento che annualmente vede una grande lotta per l’aggiudicazione di un premio davvero ambito. Quello di “Borgo dei Borghi”, concorso indetto dalla Rai, che vi ha costruito intorno una splendida trasmissione televisiva.

L’Italia è il paese dei borghi per antonomasia. In ogni regione del nostro territorio ci sono micro realtà che hanno tutti i requisiti per partecipare a questa particolare gara. Una promozione turistica notevole, anche in caso di mancata vittoria. In fondo, questo è l’obiettivo che spinge a far parte della trasmissione. Una delle più seguite della rete di Stato.

La vittoria di Peccioli

Ebbene, nel 2024, è stato il borgo di Peccioli, in provincia di Pisa, a vincere il titolo. Non tanto per il suo centro storico, ma per la capacità di unire l’antico al moderno. Infatti, le peculiarità di questo comune di circa 4.500 abitanti sono tre strutture davvero all’avanguardia. La prima, delle enormi statue di poliuretano espanso vicino alla discarica. Realizzate nel 2011, sono posizionate a pochi metri dal vecchio anfiteatro. A significare l’importanza che il paese rivolge verso la lavorazione dei rifiuti per trarre energia. Un piccolo centro che fa dell’ecologia il suo fiore all’occhiello. Le statue giganti ne sono diventate un simbolo.

La seconda attrazione è la coloratissima passerella di 136 metri che unisce tutti i parcheggi di Peccioli. Posta a un’altezza di trenta metri è stata realizzata nel 2020 e domina tutto il paese. Se vogliamo, però, la sua concorrente principale, in fatto di dominio del paesaggio circostante, è la terrazza sospesa realizzata su un antico palazzo, detto oggi Senza Tempo. Qui, nel 2021, è stata costruito un grande e modernissimo balcone da cui si può ammirare tutta la Valdera.

Quanto costano le case a Peccioli

È un affare comprare casa in questo borgo? Alla domanda lasciamo libera risposta, citando alcuni prezzi. Se volessimo acquistare case all’asta, potremmo trovare ottime occasioni già a partire da 25 mila euro, con metrature variabili e disponibilità di aree commerciali. Molto probabilmente ex botteghe artigiane. Se, invece, volessimo acquistare appartamenti, dovremmo spendere qualcosa di più, intorno ai 30/35 mila per bilocali e trilocali. Sono chiaramente tutte occasioni che necessiterebbero poi di una ristrutturazione.

Tuttavia, si possono trovare soluzioni interessanti e già ristrutturate, senza ricorrere a ulteriori lavori spendendo cifre comprese tra i 50 e i 70 mila sia nel centro storico che nelle frazioni poco distanti. Insomma, un investimento per chi ama la Toscana, le sue colline e i suoi borghi, con il mare distante solamente una cinquantina di chilometri.