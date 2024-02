Scopri quali sono le 3 regioni d’Italia dove il costo delle case è più basso e quali sono i vantaggi di vivere in queste zone. Qui davvero ti puoi comprare un bell’appartamento al prezzo di un monolocale in una grande città.

3 delle regioni d’Italia dove comprare casa costa meno

Oggi con lo smart working sempre più diffuso si può decidere di lasciare la grande città per Comuni molto più piccoli ma dove la qualità della vita è migliore. È la scelta che ha di recente fatto l’attore Massimo Boldi, che ha detto addio a Milano.

Si può fare anche una scelta più radicale. Alcuni, per risparmiare, decidono di andare a godersi la pensione all’estero. Ma si può anche scegliere una via di mezzo e decidere di andare a vivere in una Regione dove le case costano meno che altrove. Esistono infatti alcune Regioni d’Italia dove il costo delle abitazioni è molto più basso rispetto alla media nazionale. Ecco 3 delle Regioni dove comprare casa conviene di più e quali sono i vantaggi di vivere in queste zone.

3 delle regioni d’Italia dove comprare casa conviene: il Piemonte

Il Piemonte è una delle Regioni d’Italia più conveniente per comprare casa. Aspetto curioso, considerato che il Piemonte confina con la laboriosa Lombardia dove le case toccano vertici di valore impressionanti. Eppure in Piemonte siamo con un prezzo medio al mq di 1.300 euro, secondo i dati di gennaio del portale Immobiliare.it. Il Piemonte offre un’ampia varietà di paesaggi, dal lago Maggiore alle Alpi, dalle colline del Monferrato alle città d’arte come Torino e Asti. Ed è anche una Regione ricca di storia, cultura e tradizioni, famosa per il suo vino, il suo cioccolato e la sua cucina. Tra i Comuni più convenienti del Piemonte spicca Mosso, in provincia di Biella, dove il prezzo delle case è di soli 365 euro al mq. Qui, per esempio, è possibile comprare un quadrilocale di 100 metri quadri con appena 50.000 euro.

Chi ama il mare allora la Calabria è una opzione da valutare

Anche la Calabria ha prezzi interessanti per comprare casa. Secondo Immobiliare.it questa è l’unica zona d’Italia dove la media dei prezzi al metro quadro è inferiore a 1.000 euro. La Calabria è una Regione affascinante, che offre un clima mite, un mare cristallino, spiagge incantevoli e paesini pittoreschi. Una zona ricca di storia, arte e cultura, con testimonianze di antiche civiltà e splendidi monumenti.

Roggiano Gravina, è uno dei Comuni della provincia di Cosenza, dove il prezzo delle case è di circa 340 euro al mq. Qui si può trovare, per esempio, un attico di 160 metri quadri a 60.000 euro.

Per chi ama il sole sempre e la slow life la Sicilia è una scelta obbligata

In Sicilia in prezzo medio al metro quadro è tra 1.100 e 1.200 euro. Questa Regione è meravigliosa e nessuno può dire il contrario. Regala scenari mozzafiato, dal vulcano Etna alle isole Eolie, dalle spiagge di sabbia bianca alle città barocche come Palermo e Catania. La Sicilia è anche una regione ricca di storia, cultura e tradizioni, con un patrimonio artistico e archeologico unico al mondo e una gastronomia varia e deliziosa.

Tra i Comuni più convenienti della Sicilia c’è Grammichele, in provincia di Catania, dove il prezzo delle case è di soli 380 euro al metro quadro. Qui si possono comprare dei terratetto tra 150 e 200 metri quadrati tra 40.000 e 80.000 euro. Oppure un appartamento di 200 metri quadri a 120.000 euro.