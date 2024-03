Abbiamo simulato l’investimento di 35.000 euro per un anno in un conto deposito e abbiamo fatto questa scoperta

Cosa accade se oggi con le condizioni attuali di mercato investissimo 35.000 euro in un conto deposito? Abbiamo fatto una simulazione e abbiamo fatto una interessantissima scoperta.

Sei alla ricerca di un modo sicuro per far fruttare i tuoi risparmi? Il conto deposito potrebbe essere la soluzione ideale. Ma quanto rendono oggi i conti deposito? Quanto si può guadagnare investendo in questo prodotto finanziario? Abbiamo voluto fare una simulazione e scoprire quanto rendono oggi conti deposito con i rendimenti maggiori sul mercato. Abbiamo ipotizzato di investire 35.000 euro per un periodo breve, appena 12 mesi e quello che abbiamo scoperto non ce l’aspettavamo.

La certezza finanziaria che può offrire un conto deposito a un risparmiatore

Prima di scoprire cosa è accaduto ai nostri 35.000 euro e in quanti soldi si sono trasformati, partiamo da una caratteristica del conto deposito. Al momento dell’investimento si sa con certezza quanto si guadagnerà a scadenza. Non solo. Anche in caso disinvestimento anticipato possiamo calcolare quanto possiamo guadagnare. Invece questo non è possibile coi titoli di Stato.

La bellezza del conto deposito sta nella sua certezza. Sin dal momento dell’investimento, sai esattamente i soldi che ti metterai in tasca. Inoltre, fino a 100.000 euro di investimento il Fondo interbancario tutela dei depositi, garantisce la restituzione del capitale in caso di fallimento della banca.

Abbiamo simulato l’investimento di 35.000 euro in un conto deposito: ecco il risultato

Il mercato offre decine di conti deposito. Con l’impennata dei tassi di interesse sono spuntati come funghi. Ma non tutti offrono lo stesso rendimento. Per esempio, ING Direct promette di pagare il 3% lordo per depositi di 12 mesi. Si può fare di meglio? C’è qualche conto deposito che può offrire di più? Per scoprirlo basta affidarsi a una delle tante piattaforme di confronto dei conti correnti.

Investendo 35.000 euro sul conto ING per 12 mesi si potrebbe arrivare a guadagnare poco più di 700 euro. Cifra che è al netto della imposizione fiscale e delle varie spese legate al conto. Una bella cifretta, ma si può migliorare. Infatti, molte banche arrivano a offrire anche il 4,25% lordo per un deposito di 12 mesi. Ma in quanti soldi si traduce questo rendimento? Investendo 35.000 euro in un conto deposito, oggi sul mercato si potrebbe arrivare a garantirsi un ritorno a scadenza di oltre 1.033 euro. Importo al netto delle tasse e delle spese legate alla apertura e gestione conto.

Approfondimento

L’alternativa al conto deposito è il titolo di Stato. Per un investimento a 12 mesi si può puntare su un BTP con vita residua di un anno. Oppure si può investire nei BOT.