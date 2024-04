Nell’ultimo mese le azioni Telecom Italia sono state le peggiori di Piazza Affari

Gli ultimi mesi sono stati molto tribolati per le azioni Telecom Italia che hanno registrato la peggiore settimana di sempre perdendo quasi un quarto del suo valore a causa di preoccupazioni sui conti del debito, soprattutto dopo lo stacco della rete, con una discrepanza di un miliardo rispetto alle attese degli analisti. Adesso, però, la tendenza sembrerebbe invertita, grazie anche alle ottime notizie in arrivo dai contenziosi con in Governo Italiano.

Lo Stato Italiano deve restituire un miliardo di euro a Telecom Italia

La Corte d’Appello di Roma ha emesso una sentenza favorevole a Telecom Italia, ponendo fine a un contenzioso durato quindici anni riguardante il canone concessorio richiesto per il 1998, l’anno successivo alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Questo contenzioso si è concluso con una decisione a favore di Telecom Italia, che ora si aspetta un rimborso di circa un miliardo di euro, comprensivo del canone originario, degli interessi e della rivalutazione.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta più volte sulla questione, evidenziando il contrasto tra la direttiva europea sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e le norme nazionali che avevano imposto il pagamento del canone per il 1998. Nel 2020, la giurisprudenza europea ha chiarito che le normative comunitarie non permettevano alla legislazione nazionale di imporre il versamento del canone calcolato sul fatturato per il 1998, ma consentivano solo la richiesta di pagamento dei costi amministrativi legati alle autorizzazioni e alle licenze.

Nonostante la sentenza favorevole a Telecom Italia, il governo italiano ha annunciato l’intenzione di proporre ricorso in Cassazione e di chiedere la sospensione degli effetti esecutivi della decisione della Corte d’Appello. Questo annuncio è arrivato dopo la notizia del rimborso di circa 528 milioni di euro più interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.

Nell’ultimo mese le azioni Telecom Italia sono state le peggiori di Piazza Affari, ma le cose stanno cambiando

Dopo essersi poggiate sul forte supporto in area 0,2157 €, le quotazioni stanno cercando il rimbalzo. Da questo punto di vista la settimana in corso potrebbe dare una conferma in tal senso, importante in questo caso potrebbe essere una chiusura settimanale superiore a 0,2283 €. In questo caso il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, le quotazioni potrebbero continuare al ribasso secondo lo scenario indicato dalla linea continua.

