Giusto una settimana fa è arrivata la prima sforbiciata ai tassi ufficiali BCE. Dopo 9 rialzi consecutivi partiti nell’estate 2022, l’Istituto di Francoforte ha limato di 25 punti base il costo del denaro.

Una piccola gioia per migliaia di mutuatari, in corso e potenziali, per i quali le domande chiave adesso sono altre. La prima riguarda il quando arriveranno adesso i prossimi tagli e di che entità saranno. La seconda attiene al quanto chiedono oggi le banche per un mutuo casa di 100.000 euro a tasso variabile a 20 e a 25 anni. Diamo la parola alle dirette interessate.

La rata mensile di un mutuo acquisto prima casa a 20 anni

Utilizzando i dati del portale MutuiOnline vediamo quanto costa oggi in banca la rata di un mutuo acquisto prima casa. Mettiamoci nei panni di un ipotetico acquirente 40enne, dipendente a tempo indeterminato con un redito netto mensile richiedenti di 2.650 €.

Quanto all’immobile, immaginiamo che non sia di classe energetica né A né B. Ancora, che il suo valore di mercato sia di 160mila euro, mentre fissiamo in 100mila quello del debito contratto. Quanto al tasso, qui prenderemo in esame solo il caso del variabile a 20 e a 25 anni.

Partiamo dalla durata più corta delle due: a quanto ammonterebbe la rata media mensile? Sul portale consultato le prime 7 soluzioni (ordinate per TAEG) sarebbero:

ING: 629,01 € (prima rata), TAEG 4,82%;

Banca MPS: 630,65 € (rata mensile), TAEG 4,84%;

Banca Popolare Pugliese: 647,32 € (rata mensile), TAEG 5,08%;

Unicredit: 643,01 € (rata mensile), TAEG 5,08%;

Banco di Sardegna: 646,99 € (rata mensile), TAEG 5,10%;

Credit Agricole: 645,51 € (rata mensile), TAEG 5,10%;

CheBanca!: 646,22 € (rata mensile), TAEG 5,19%.

Quanto chiedono oggi le banche per un mutuo casa di 100.000 euro a tasso variabile a 20 e a 25 anni?

Passiamo ora al piano d’ammortamento di durata a 25 anni. Al tempo dell’articolo, le prime 7 soluzioni sarebbero invece le seguenti:

ING: 552,87 € (prima rata), TAEG 4,79%;

Banca MPS: 553,73 € (rata mensile), TAEG 4,82%;

Unicredit: 566,73 € (rata mensile), TAEG 5,05%;

Banco di Sardegna: 570,92 € (rata mensile), TAEG 5,07%;

Banca Popolare Pugliese: 574,15 € (rata mensile), TAEG 5,10%;

BPER Banca: 578,78 € (rata mensile), TAEG 5,18%;

Webank: 589,14 € (rata mensile), TAEG 5,27%.

In chiusura invitiamo il Lettore a verificare in prima persona, in base alle proprie esigenze e con i propri dati personali e finanziari, lo stato dell’arte dei mutui casa a giugno 2024.