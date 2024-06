Curiosità sul bacio che pochi conoscono: stranezze e record, da quello più lungo a quello sott’acqua

L’affetto si può dimostrare in molti modi. Piccoli o grandi regalano sorrisi, carezze e abbracci. In particolare le labbra possono servire per scambiarsi dei baci. Ci sono molte curiosità e primati da scoprire su di essi.

Ignoriamo chi furono i primi due esseri umani che scoprirono la dolcezza di un bacio. Sappiamo però che impariamo a mandare baci sulla punta delle dita o a sfiorare le guance di chi amiamo fin dalla tenera età. Il bacio ha ispirato poeti, artisti, pasticceri. Ricordiamo i mille baci di un carme di Catullo o il celebre dipinto di Gustav Klimt o quello di Francesco Hayez. Baci di cioccolato o biscotti come i baci di dama sono molto golosi. Con un bacio Biancaneve tornò a vivere e con un bacio Giuda tradì Gesù.

Alcune curiosità sul bacio che pochi conoscono: stranezze e record

Il bacio unisce labbra e cuori, può essere romantico o passionale e anche oggetto di primati mondiali. Nel 2011 si registrò il bacio più lungo di sempre della durata di 46 ore, 24 minuti e 9 secondi. La stessa coppia di thailandesi, Ekkachai e Laksana Tiranarat, si superò nel 2013 baciandosi per 58 ore e 35 minuti. Il Guinness World Records da allora ha cambiato le regole, promuovendo solo maratone del bacio più lungo che prevedono delle pause.

Tra le curiosità su questo gesto d’amore troviamo il primo bacio girato in un film. Si tratterebbe di quello tra May Irwin e John C. Rice nella pellicola dal titolo The kiss, Il bacio, del 1896. Il 14 febbraio 2023 Beth Neale e Miles Cloutier si sono baciati sott’acqua per 4 minuti e 6 secondi. Sarebbe uno dei più lunghi dati in quelle condizioni.

Altre particolarità

Cosa accomuna un piatto di spaghetti al bacio? Uno dei film di animazione più famosi della Disney sarebbe Lilli e il vagabondo. Qui i due cagnolini incollano i musetti in un bacio dopo aver mangiato lo stesso spaghetto. Nel 2022 433 coppie hanno replicato il gesto in contemporanea in Belgio battendo il precedente record di 125 coppie registrato a Parigi.

Oltre alla consuetudine di baciarsi sotto al vischio a Natale, ci sarebbero dei luoghi dove è quasi un obbligo farlo. Parliamo ad esempio di un cartello messo a Torre dell’Orso alcuni anni fa, una località balneare nel leccese. In questi e altri luoghi in Italia, infatti, si invitano in tal modo le coppie di passaggio a sostare e a scambiarsi un dolce bacio. Ecco scoperte delle curiosità sul bacio che pochi conoscono: stranezze e record di vario tipo su uno dei più bei gesti di amore.