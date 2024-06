Vuoi giocare al Lotto sulla ruota di Cagliari? Sono questi i numeri che vengono estratti spesso. Sarà un caso?

Il Lotto è uno dei giochi che si tramandano nelle famiglie. Si vedeva giocare i nostri genitori e, magari, ora anche noi lo facciamo, di tanto in tanto. Nel Lotto è solo questione di fortuna e ci sono numeri più fortunati di altri. Come quelli che escono spesso sulla ruota di Cagliari.

Il Lotto è uno di quei giochi che sono sempre di moda. Magari, non come il Gratta e Vinci, contro il quale paga il fatto di non essere istantaneo. Si deve aspettare l’estrazione serale, mentre con la lotteria istantanea si gratta e, subito, si scopre se si è vinto, oppure no.

Ricordandosi, però, che, esattamente come con il Gratta e Vinci, occorre prudenza nel gioco. La ludopatia può colpire chiunque e per qualunque gioco. Non si deve pensare che “tanto, smetto quando voglio”. Ci si auto-assolve pensando che si abbia tutto sotto controllo, finendo per giocare ancora una volta e un’altra e un’altra e un’altra. Rovinarsi è un attimo, come dimostrano migliaia di testimonianze, in questo senso. Detto questo, non va demonizzato il gioco se fatto in maniera consapevole e senza rischi.

Vuoi giocare al Lotto sulla ruota di Cagliari? Potresti puntare sui suoi numeri più frequenti

Come sappiamo, il Lotto è solo questione di fortuna. Non ci sono scorciatoie o trucchi per vincere. Ogni numero ha le stesse probabilità di un altro di essere sorteggiato. Potrebbe essere estratto, ad esempio, per tre concorsi consecutivi e poi venire ignorato per più di un anno.

Non ci sono regole, se non, ripetiamo, la fortuna. Eppure, sarà un caso, ma, per chi ci crede, è innegabile che siano numeri che sono più fortunati di altri. Nel senso che, non si sa perché, vengono sorteggiati più degli altri. Sarà solo un caso?

Ecco quali sono questi numeri fortunati. Li hai mai giocati su Cagliari?

Ad esempio, abbiamo visto quali siano i numeri più fortunati sulla ruota di Roma. Vuoi giocare al Lotto sulla ruota di Cagliari? Ebbene, vediamo i “cugini”, altrettanto fortunati, su questa ruota. Quelli, cioè, che sono stati estratti, su Cagliari, più degli altri. Allora, sapete qual è il numero più estratto su Cagliari? Il numero 1.

Che è seguito, come frequenza, da 29 e 50, per un possibile terno. Subito dopo, a vostra scelta, potreste puntare, indifferentemente, su 86, 56,4 5, 25, 9. Insomma, se credete ai numeri più fortunati, su Cagliari dovreste puntare su questi.