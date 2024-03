Quali prospettive per Intesa Sanpaolo e Unicredit dopo il primo trimestre 2024? Le indicazioni degli analisti

Le azioni Intesa Sanpaolo e Unicredit continua a spingere al rialzo e a sostenere le quotazioni del Ftse Mib. Quali potrebbero essere le prospettive per i due colossi bancari?

Le prospettive per le azioni Intesa Sanpaolo

L’attività della società si distingue per la sua elevata redditività, grazie ai margini netti considerevoli. La valutazione della società basata sui multipli di guadagno la rende una delle più interessanti sul mercato. Nonostante ciò, se si considera il valore del suo attivo netto contabile, l’azienda sembra essere poco valorizzata.

Questa azione, poi, è particolarmente attraente per gli investitori che cercano rendimenti. Allo stato attuale, infatti, le attese sono per un dividendo con un rendimento superiore al 7%.

Le aspettative di utile futuro sono state costantemente riviste al rialzo negli ultimi 12 mesi, così come le stime di redditività per i prossimi esercizi da parte degli analisti. La maggior parte degli analisti che seguono il caso raccomanda di acquistare o sovrappesare il titolo. La visibilità sull’attività del gruppo è considerata relativamente buona, poiché le stime degli analisti sono generalmente concordi. Storicamente, il gruppo ha superato le aspettative in termini di dati di attività.

Dal punto di vista grafico, la tendenza in corso è rialzista e le quotazioni potrebbero continuare a salire secondo lo scenario mostrato in figura.

Il cammino dei rialzisti potrebbe essere ancora molto lungo

L’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti, rendendola una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di guadagno. Il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile appare relativamente economico, e la società ha aspettative di dividendo relativamente elevate.

Negli ultimi tempi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato e le aspettative di fatturato sono notevolmente aumentate. Inoltre, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi, aumentando notevolmente le stime sugli utili netti per azione. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull’azione, e il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo negli ultimi quattro mesi. Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività sono abbastanza concordi, riflettendo una buona visibilità legata all’attività del gruppo o una buona comunicazione della società con gli analisti. Complessivamente, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Tuttavia, secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono molto basse, e l’opinione generale del consensus degli analisti è fortemente peggiorata negli ultimi quattro mesi.

Dal punto di vista grafico, la tendenza in corso è rialzista e le quotazioni potrebbero continuare a salire secondo lo scenario mostrato in figura.

Lettura consigliata

Martedì 26 marzo arrivano due bond del Tesoro con durata residua a 78 e 186 giorni. Ecco il calendario per le operazioni di sottoscrizione