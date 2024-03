Michelle Hunziker adora questo “sport” rigoroso che la mantiene giovane e forte, scopri di cosa si tratta

Ecco qual è la disciplina di cui si è innamorata Michelle Hunziker e che pratica dai tempi del Covid, per prendersi cura del suo benessere.

Negli ultimi tempi, non si fa che parlare di Michelle Hunziker, una nonna giovanissima e una donna che sfoggia un fisico invidiabile e una forma smagliante, nonostante il tempo che passa. La sua energia e vitalità sono fonte di ispirazione per molti, e spesso ci si chiede quale sia il segreto dietro a tanta vitalità. Oggi sveliamo uno degli ingredienti principali della sua routine di benessere: lo sport che ha conquistato il suo cuore e che contribuisce significativamente a mantenerla in forma, insegnandole il valore del rigore e della disciplina, oltre a tonificare il suo fisico. Parliamo del Kyokushinkai, un’arte marziale che sta alla base della sua routine di allenamento.

Michelle Hunziker adora questo “sport” che regala benessere e serenità a chiunque lo provi

Il Kyokushinkai è un’arte marziale che nasce in Giappone e si è diffusa in tutto il mondo per la sua filosofia e per l’intensità dei suoi allenamenti. È stato Eros Ramazzotti, suo ex marito e padre di sua figlia Aurora, a spingere Michelle Hunziker verso questa disciplina. Questo stile di karate, fondato da Masutatsu Oyama, si basa su principi di estrema rigorosità, sfidando gli atleti a superare i propri limiti attraverso un allenamento che è tanto mentale quanto fisico. Gli allenamenti di Kyokushinkai includono una varietà di tecniche offensive e difensive, come pugni, calci e blocchi, ma anche il kata (forme) e il kumite (combattimento). Un aspetto distintivo del Kyokushinkai è la sua enfasi nel combattimento ‘full contact’, per cui il contatto avviene in modo diretto con chi si ha di fronte.

Benefici: oltre la forza fisica

I benefici derivanti dalla pratica del Kyokushinkai sono molteplici e impattano positivamente su diversi aspetti della vita di chi lo pratica. A livello fisico, questo sport contribuisce a migliorare notevolmente la forza, la flessibilità e la resistenza. La pratica costante aiuta anche a sviluppare una maggiore coordinazione e agilità, essenziali non solo sul campo, ma anche nella vita di tutti i giorni. Sul piano mentale, il Kyokushinkai insegna valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e la determinazione, molto cari alla conduttrice nata in Svizzera. Con questa disciplina, la concentrazione e la capacità di gestire lo stress migliorano, così come la fiducia in sé stessi e il senso di realizzazione personale. Michelle Hunziker adora questo “sport”, e la sua passione e dedizione dimostrano come il benessere fisico e mentale possano essere raggiunti attraverso la dedizione, il sacrificio e l’amore per l’attività fisica.