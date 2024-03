Martedì 26 marzo arrivano due bond del Tesoro con durata residua a 78 e 186 giorni. Ecco il calendario per le operazioni di sottoscrizione

L’ultima settimana del mese verrà protagonista il MEF con due emissioni di BOT a 6 e 12 mesi. Per la precisione si tratta solo di un titolo di nuova emissione, quello a 6 mesi, e di una riapertura di un titolo di vecchia conoscenza, il BOT a 12 mesi. Questo bond fu emesso a giugno scorso per cui oggi la durata residua è di 3 mesi scarsi. In definitiva, martedì 26 marzo arrivano due bond del Tesoro con durata residua a 78 e 186 giorni secondo il calendario fissato dallo stesso emittente.

Illustriamo i dati salienti dei due titoli di Stato in emissione a inizio di settimana.

Il BOT a 6 e a 12 mesi ma con durata residua a 3 mesi

Il Buono Ordinario del Tesoro è un titolo di Stato al pari dei BTP, per intenderci, ma con peculiarità tutte proprie. Quelle essenziali sono tre, a partire dalla durata compresa entro un anno e di solito fissata a 3, 6 o 12 mesi. Poi abbiamo il meccanismo di collocamento, e cioè tramite asta con le offerte espresse in termini di rendimenti. Infine ecco il rendimento, considerato che si tratta di titoli zero coupon. I BTP staccano in genere la cedola ogni 6 mesi, i BOT invece non la prevedono data la loro breve durata residua. In sostanza il rendimento dipende dal c.d. scarto di emissione, cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e quello nominale.

Vediamo i dati chiave dei BOT prossimi al collocamento:

BOT a 6 mesi, con codice ISIN da attribuire e con data emissione e scadenza fissate, nell’ordine, al 28 marzo e al 30 settembre 2024. La durata residua espressa in giorni è di 186. Ancora, si tratta di una 1° tranche e l’ammontare offerto dal Tesoro è di 7 miliardi di euro;

BOT 12 mesi, anche se in realtà si tratta della 3° tranche del BOT con ISIN IT0005549388 emesso il 14 giugno del 2023. Pertanto, si tratta di una riapertura e non di un bond ex novo, la cui durata residua è di 78 giorni (scadenza 14 giugno 2024). L’importo offerto dal Tesoro, in questo caso, è di 1,5 miliardi di euro.

Al riguardo le disposizioni MEF prevedono quanto segue:

25 marzo 2024 è il termine per la presentazione delle offerte da parte del pubblico;

26 marzo, alle ore 11.00, è il termine per la presentazione delle offerte da parte degli Specialisti;

26 marzo, alle ore 15.30, è il termine di collocamento supplementare per BOT;

28 marzo, ossia giovedì prossimo, è la data di regolamento dei titoli aggiudicati.

Ricordiamo infine che il taglio minimo di sottoscrizione è di 1.000 €, la ritenuta è al 12,50% e che le spese di acquisto e gestione dipendono dalla banca presso cui si è aperto il conto titoli.