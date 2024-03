101 anni e non sentirli per l’autostrada più vecchia del Mondo

Si trova in Italia, incredibile ma vero, e la sua costruzione è iniziata proprio il 26 marzo 1923. Un fiore all’occhiello per il nostro tanto vituperato paese, che, da quel giorno, non fu più lo stesso.

È passato più di un secolo da quando l’ingegner Piero Puricelli decise che era arrivato il momento di dare un forte input al turismo del nord Italia. Pur se l’automobile era ancora un mezzo per pochi e benestanti cittadini, egli capì, prima di tutti, quanto fosse importante collegare velocemente i centri urbani principali.

Milano, Como e Varese. Queste le tre città che dovevano essere unite da un’unica strada a scorrimento veloce. Nella quale potessero circolare solo le auto, all’epoca circa 57 mila su tutto il territorio italiano. Ebbene, il 26 marzo del 1923 venne posata la prima pietra dell’Autostrada dei Laghi.

Autostrada dei Laghi: è la più antica al Mondo?

Ci sono due correnti di pensiero. La prima: se parliamo esclusivamente di strada che unisce due grandi centri nella maniera più veloce possibile, possiamo dire sì. L’autostrada dei Laghi è stata la prima al Mondo. La seconda: se parliamo semplicemente di arteria a scorrimento veloce, allora questo primato è da consegnare alla Long Island Motor Parkey dei New York, inaugurata nel 1908. Anche se questa strada era nata per ospitare corse automobilistiche ed era per lo più utilizzata per guide di piacere, non tanto per accelerare il traffico.

La nascita dell’Autostrada dei Laghi

Puricelli, invece, aveva espresso il desiderio di investire su un percorso che potesse agevolare sia chi usciva da Milano verso le località lacustri, sia tutti coloro che si muovevano al contrario. Lo sviluppo turistico dei laghi di Como e di Varese fiorì notevolmente con la nascita della nuova autostrada, la cui inaugurazione avvenne nel 1924 a Lainate.

Fu addirittura il Re d’Italia, Vittorio Emanuele II a tagliare il nastro, aprendo ufficialmente anche le prime aree di servizio, che fungevano da caselli autostradali. L’opera sfiorò i 100 milioni di lire e necessitava dei pedaggi per non gravare troppo sulle casse dello Stato. Lainate – Varese, l’attuale A8, fu il primo tratto. L’anno successivo arrivò quello che collegava Lainate a Como, oggi chiamato A9. Nel 1926 arrivò il terzo tratto, quello che da Gallarate portava a Sesto Calende, oggi definito come diramazione A8/A26.

Insomma, in poco meno di tre anni fu completata l’Autostrada dei Laghi, un vero e proprio fiore all’occhiello per il nostro paese. Nel 1926, infatti, presso il “Quinto Congresso Mondiale della Strada, tenutosi a Milano, essa venne certificata come la prima al Mondo. Un primato che, nonostante gli americani, nessuno riuscirà mai a togliere al nostro paese.