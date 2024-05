Quali i possibili scenari dopo il successo dell’OPA su UnipolSAI?

Una delle operazioni straordinarie più importanti degli ultimi anni a Piazza Affari è stata l’OPA lanciata da Unipol su UnipolSAI. L’operazione ha avuto un grande successo, cosa potrebbe succedere adesso?

I risultati dell’OPA su UnipolSAI

Unipol ha reso noti i risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni ordinarie di UnipolSai non già detenute. L’adesione ha raggiunto 274.937.646 azioni, pari al 9,716% del capitale e al 65,651% delle azioni oggetto dell’offerta. Considerando anche le azioni già detenute da Unipol, che ammontano al 85,194% del capitale, quest’ultima arriverà a detenere il 94,916% del capitale di UnipolSai.

Il pagamento per ogni azione aderente all’offerta è stabilito a 2,7 euro in contanti. Avendo superato il 90% ma meno del 95% del capitale, Unipol deve esercitare l’obbligo di acquisto. Attraverso la procedura di sell-out, Unipol acquisirà le azioni residue dagli azionisti, con un importo di 2,535 euro per azione portata in adesione durante questa procedura.

Borsa Italiana procederà al delisting dopo il pagamento del sell-out, a meno che non siano soddisfatti i requisiti per l’esercizio del diritto di acquisto. In sostanza, UnipolSai diventerà quasi completamente di proprietà di Unipol, consolidando ulteriormente la sua posizione nel settore assicurativo.

Le raccomandazioni degli analisti

Recentemente Barclays ha alzato il target price su Unipol a 9,40 € per azione, confermando la raccomandazione “Overweight” sul titolo. Le azioni Unipol hanno registrato un incremento del 62% da inizio anno, superando lo STOXX Europe 600 Insurance. Il titolo è stato rivalutato ai massimi storici in base alla valutazione P/E e viene scambiato con uno sconto rispetto ai livelli storici di UnipolSai e all’attuale valutazione di Generali. Gli analisti prevedono ulteriori miglioramenti in quanto il mercato considera Unipol come una compagnia assicurativa a seguito della proposta di fusione con UnipolSai. Le stime dell’EPS per il periodo 2025-28 sono state aumentate del 7% in media per riflettere le tendenze sottostanti.

Allo stato attuale, le raccomandazioni negli ultimi tre mesi dei cinque analisti che coprono il titolo hanno un rating medio di Compra adesso e un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 2%.

Quali i possibili scenari dopo il successo dell’OPA su UnipolSAI? Le indicazioni dell’analisi grafica

Erano sette anni che non si registrava un aumento così importante in sei mesi. Nell’arco di questo periodo, infatti, le quotazioni hanno guadagnato oltre il 70%.

Questo forte rialzo, però, potrebbe essere arrivato al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono arrivate sui livelli dove è massima la probabilità di assistere a un’inversione ribassista. Una prima indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura mensile inferiore a 7,708 €.

Lettura consigliata

Dopo il ritracciamento dai massimi storici le azioni Brunello Cucinelli sono pronte per ripartire al rialzo