A partire dal 2017 le azioni Brunello Cucinelli sono partire per un rialzo che ha portato a quintuplicarne il valore. Ogni ritracciamento negli ultimi anni, quindi, è stato occasione di acquisto. Adesso che le quotazioni hanno ritracciato dai massimi storici siamo vicini a una nuova opportunità?

I numeri della trimestrale

Nonostante il rallentamento nel settore del lusso, Brunello Cucinelli continua a registrare una crescita significativa, evidenziando una performance eccezionale nel primo trimestre del 2024.

Dopo un anno record nel 2023, con un fatturato che ha superato il miliardo di euro, il marchio umbro continua la sua corsa verso l’alto, chiudendo il primo trimestre con ricavi netti pari a 309,1 milioni di euro, in aumento del 16,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Questo successo è guidato da incrementi double-digit in tutte le aree geografiche, con una crescita strutturale della domanda nella fascia più alta del lusso. Le Americhe e l’Europa registrano un aumento del 19,5% e del 13,9% rispettivamente, mentre l’Italia evidenzia un notevole incremento del 26,8%, sottolineando l’importanza del mercato domestico. Anche l’Asia mostra un potenziale significativo, con un aumento delle entrate del 16%. I canali distributivi retail e wholesale registrano entrambi una crescita solida, del 15% e del 19% rispettivamente.

Brunello Cucinelli si mostra fiducioso nel mantenere la crescita dei ricavi intorno al 10% per l’intero anno 2024, sottolineando l’importanza della ricerca di prodotti di alta qualità e esclusivi, valorizzando il lavoro manuale e artigianale. La raccolta ordini per le collezioni autunno-inverno 2024 conferma questa fiducia, indicando una forte domanda per lo stile distintivo del marchio.

Dopo il ritracciamento dai massimi storici le azioni Brunello Cucinelli sono pronte per ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Dopo avere segnato un massimo in area 125 € le azioni Brunello Cucinelli hanno ritracciato andando a poggiarsi sull’importantissimo supporto in area 88 €. Questo livello rappresenta il primo importante supporto della proiezione ribassista in corso e mostrata in figura dalla linea tratteggiata. La rottura di questo supporto, quindi, potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

In caso di tenuta, invece, le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo.

Lettura consigliata

Safilo Group rafforza il suo portafoglio e crea le basi per un allungo rialzista