I tuoi capelli sono unti ma non hai tempo o voglia di lavarli? Niente paura: sperimenta questi due trucchetti da esperto

In un Mondo ideale, spesso la giornata dovrebbe essere formata da 48 ore. Così avremmo tutti il tempo necessario per curare i nostri capelli, ogni giorno e senza fretta. Ma, nella realtà, tra impegni lavorativi, appuntamenti last-minute e la pigrizia, capita spesso di trovarsi con i capelli non proprio freschi di shampoo e senza tempo per lavarli.

Non disperiamo, però! In questi casi, infatti, non è necessario rinchiudersi in casa o indossare un cappello tutto il giorno. Esistono soluzioni rapide e intelligenti che ci permetteranno di apparire ordinate e fresche, anche quando sembra che i nostri capelli vogliano gridare “Aiuto!”. Sveliamo, quindi, due trucchetti da esperto che trasformeranno il tuo bad-hair day in un giorno di stile senza pari.

I tuoi capelli sono unti e devi uscire per forza? Sfrutta questi piccoli trucchetti e goditi la giornata senza pensieri

Il primo trucco che proponiamo è semplice ma sorprendentemente efficace: acqua e amido di mais. Quest’ultimo, in particolare, è un ingrediente magico, perfetto anche in cucina (ad esempio per preparare un’ottima cioccolata calda!). Questa miscela agisce come uno shampoo secco fatto in casa, ed è perfetto per assorbire l’unto in eccesso che appesantisce i nostri capelli. Per utilizzarlo, si dovranno mescolare quantità uguali di amido di mais e di acqua fino a formare una pastella morbida e omogenea. Poi si dovrà applicare questa miscela direttamente sulle radici dei capelli, laddove tende ad accumularsi il sebo. A questo punto, dovremo lasciarlo agire per alcuni minuti, e poi useremo una spazzola per rimuovere l’eccesso. Il risultato? Capelli che sembrano più puliti e voluminosi pronti per affrontare il giorno che abbiamo davanti!

Talco o cipria

I tuoi capelli sono unti? Potrebbero rivelarsi utili anche talco o cipria. Il secondo metodo, infatti, prevede l’uso di questi due ingredienti, un rimedio classico per chi cerca una soluzione rapida quando la capigliatura è sporca. Questo prodotto è ottimo per chi ha bisogno di una soluzione veloce ed efficace. Per applicarlo, dovremo spargere delicatamente il talco o la cipria sulle radici, facendo attenzione a non esagerare. Dopo aver applicato il prodotto, passeremo una spazzola attraverso i capelli per distribuire uniformemente il prodotto e rimuovere l’aspetto biancastro. I nostri capelli appariranno più freschi, e il talco o la cipria aggiungeranno una piacevole fragranza che maschererà qualsiasi odore di capelli non lavati. Con questi trucchetti da esperto, potremo facilmente trasformare i capelli, da spenti e unti, a freschi e voluminosi. Quindi, la prossima volta che ci troveremo a corto di tempo o semplicemente saremo troppo pigri, ricordiamoci di sfruttare questi trucchetti a dir poco perfetti!