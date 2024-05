Conosci questa festa incredibile della Sardegna? Ecco le origini e quanto costa pernottare a Cagliari e dintorni

Ci sono periodi in cui cerchiamo di riposare rimanendo a casa a poltrire. A volte proviamo il desiderio di partire e di svagarci. Possiamo approfittare di una festa tradizionale per trascorrere alcuni giorni in Sardegna. Vediamo di che si tratta.

L’amore per la propria terra e per le tradizioni porta l’uomo a ripetere gesti e riti per secoli. Ciò si può trasformare in richiamo turistico e apportare contributi economici al territorio. Tante sono le località in Italia in cui si perpetuano sagre e feste dalle antiche origini. Spesso sono eventi legati ai cicli di coltivazione, altrimenti si tratta di celebrazioni religiose. Conosciamo la bellezza della Sardegna grazie ad esperienze dirette o attraverso documentari e racconti di amici. Sono soprattutto le località balneari ad attrarre turisti, ma anche molte zone dell’entroterra. Ci sono anche dei posti oggetto di studio per la grande presenza di ultracentenari.

Conosci questa festa incredibile della Sardegna? Scopri come nacque

Forse è poco nota una festività religiosa sarda che richiama ogni anno migliaia di persone da molte parti dell’isola. I giorni dall’uno al quattro maggio sono dedicati alla Festa di Sant’Efisio. Quest’anno si vivrà la 368ma edizione e questa devozione parte da lontano. Efisio sarebbe stato un soldato romano nato però a Gerusalemme nel III sec. da padre cristiano e madre pagana. Viaggiò molto e sembrerebbe che nell’odierna Puglia ebbe una visione e conseguente conversione al Cristianesimo. Fu poi in Sardegna dove professò la sua fede e venne martirizzato con la decapitazione. Al momento della morte volle promettere la sua continua protezione al popolo dell’isola. Fu soprattutto nel 1652 durante la peste che la devozione a Sant’Efisio si rafforzò. Si pregò il santo per la liberazione da quella epidemia e in cambio la municipalità cagliaritana promise la processione annuale della statua di Sant’Efisio.

Quanto può costare il pernottamento

Il luogo di partenza sarebbe Stampace, quartiere di Cagliari dove Sant’Efisio fu incarcerato. L’arrivo è Nora, dove subì il martirio. La festa si svolge ogni anno con una lunga sfilata di carri trainati da buoi con prodotti locali e famiglie. Vi partecipano devoti a piedi e cavalieri che indossano bellissimi costumi tradizionali. Le vie dove passa il simulacro sono cosparse di petali. Se già conosci questa festa incredibile della Sardegna oppure ne apprendi l’esistenza solo ora, magari ti stuzzica l’idea di parteciparvi. Per soggiornare in Sardegna a maggio oppure in un altro periodo ci sarebbe ad esempio il B&B La Sinfonia a Cagliari a partire da 70 euro a notte. Al Pitandera si partirebbe da 52 euro a notte. In zona mare nei pressi di Pula tra le strutture ci sarebbe Asfodelo Casa Vacanze a 94 euro a notte e Casa Agostina a 99 euro.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare disponibilità e prezzi delle camere)