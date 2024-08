Nel tracollo del settore bancario BPER Banca è quella che sta facendo peggio con un ribasso di circa il 15%

Nel bel mezzo della tempesta che si è abbattuta sui mercati azionari BPER Banca è tra quelli che ha fatto peggio perdendo circa il 15% in una settimana. Anche con la ripresa, però, le cose non vanno meglio. Al termine della seduta del 7 agosto, infatti, è stato il peggiore del settore bancario con un rialzo di poco superiore all’1% a fronte di un indice settoriale che ha guadagnato circa il 3%. Come spiegare la debolezza delle azioni BPER Banca?

BPER Banca: Risultati del Primo Semestre

Bper Banca ha riportato i risultati del primo semestre del 2024, mostrando un utile netto in crescita del 2,8% a 724,17 milioni di euro. Nonostante questo aumento, il risultato della gestione operativa è diminuito del 9,2%, raggiungendo 1,19 miliardi di euro. I proventi operativi hanno registrato un incremento del 4,1%, arrivando a 2,76 miliardi di euro, grazie soprattutto all’aumento del margine di interesse del 8,9% a 1,68 miliardi di euro.

I crediti netti verso la clientela sono cresciuti dello 0,8% rispetto alla fine del 2023, raggiungendo 89 miliardi di euro. Il NPE Ratio lordo è salito al 2,8% dal 2,4% di inizio anno, mentre il coverage ratio dei crediti deteriorati è aumentato al 53,3% dal 52,5% di fine 2023. Il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio si è attestato al 15,3%, in aumento rispetto al 14,5% di dicembre 2023.

Risultati del Secondo Trimestre

Nel secondo trimestre, Bper ha registrato un utile netto di 266,9 milioni di euro, in calo del 35,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e inferiore alle aspettative del consensus LSEG di 387 milioni di euro. Questo calo è attribuibile a costi straordinari legati all’uscita del personale, con 173,8 milioni di euro spesi per l’estensione della manovra sul personale, che prevede l’uscita anticipata di circa 600 dipendenti.

Nonostante ricavi in crescita del 5,1%, sostenuti in particolare dalle commissioni nette (+7,6%), i costi operativi sono aumentati del 30,6%. Bper ha aggiornato la sua guidance per il 2024, stimando ora un margine di interesse stabile e confermando una redditività ordinaria in linea con il 2023.

Nuovo Piano Industriale

Bper Banca ha annunciato la presentazione di un nuovo piano industriale il prossimo 10 ottobre, sotto la guida del nuovo AD Gianni Franco Papa. Il piano si concentrerà in particolare sulle strategie di distribuzione del capitale, data l’elevata posizione patrimoniale dell’istituto e l’attuale livello di payout inferiore rispetto alle altre banche.

Outlook per il 2024

Per l’intero 2024, Bper Banca prevede un margine di interesse stabile e un incremento delle commissioni nette grazie allo sviluppo dei ricavi da gestione e intermediazione del risparmio e consulenza. Gli oneri operativi sono attesi in leggero aumento rispetto al 2023. La qualità degli attivi dovrebbe migliorare, con un costo del credito in leggero miglioramento. La redditività netta ordinaria è prevista in linea con il 2023, al netto dell’effetto della fiscalità differita, e si attende un rafforzamento della solidità patrimoniale.

Nonostante alcune difficoltà, Bper Banca è ben posizionata per raggiungere i target di fine anno, con un margine di interesse stabile e un potenziale rafforzamento della sua solidità patrimoniale. La banca prevede di mantenere una buona redditività ordinaria e di migliorare la qualità degli attivi, continuando a sostenere lo sviluppo dei ricavi da gestione e intermediazione del risparmio e consulenza.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Il tracollo registrato dopo ben sei settimane consecutive al rialzo ha fatto invertire al ribasso la tendenza in corso, vedi scenario mostrato in figura. Tuttavia, non tutto è ancora perso per i rialzisti. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura settimanale superiore a 4,673 € potrebbe fare invertire al rialzo la tendenza. In caso contrario potrebbe continuare il ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

