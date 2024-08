E adesso il petrolio potrebbe ritornare in area 50 $

Dopo un ribasso di quattro settimane consecutive, quella in corso che potrebbe essere la quinta della serie (un pattern che non si registrava da novembre 2023) mostra segnali di ripresa per le quotazioni del petrolio. Decisiva potrebbe essere essere la chiusura settimanale del 9 agosto.

Calo delle Importazioni di Petrolio in Cina a Luglio

Nel mese di luglio, le importazioni di petrolio greggio della Cina sono scese ai livelli più bassi da settembre 2022. Secondo i dati delle dogane registrati da Reuters, la domanda debole di carburante e i margini di raffinazione in calo hanno influenzato negativamente le operazioni sia delle raffinerie statali che di quelle indipendenti. Il maggiore acquirente mondiale di petrolio ha importato 42,34 milioni di tonnellate metriche, equivalenti a circa 9,97 milioni di barili al giorno (bpd). Questo rappresenta un calo del 12% rispetto al mese precedente e del 3% rispetto all’anno precedente.

Il calo delle importazioni è stato attribuito ai prezzi elevati del petrolio e al consumo interno di benzina e diesel inferiore alle aspettative, che hanno ridotto i profitti delle raffinerie. Secondo la consulenza cinese Oilchem, le raffinerie indipendenti hanno operato al 56,11% della loro capacità a luglio, il livello più basso degli ultimi tre anni e in calo di 7,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Nonostante le difficoltà, le importazioni di gas naturale della Cina sono aumentate del 12,9% nei primi sette mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo 75,44 milioni di tonnellate. Le esportazioni di carburante, tuttavia, sono diminuite del 4%.

Impatto Globale sui Prezzi del Petrolio

I prezzi del petrolio hanno registrato un leggero aumento in seguito a timori di un’escalation del conflitto in Medio Oriente e a un calo della produzione libica. La preoccupazione per una possibile rappresaglia dell’Iran contro Israele e gli Stati Uniti, in seguito all’assassinio di un leader di Hamas e a un attacco israeliano che ha ucciso un comandante di Hezbollah, ha contribuito a mantenere un certo supporto ai prezzi del petrolio.

Inoltre, la produzione ridotta nel giacimento petrolifero Sharara in Libia, a causa di proteste, ha ulteriormente sostenuto i prezzi. Nonostante questi fattori, la domanda debole, soprattutto dalla Cina, ha limitato l’aumento dei prezzi.

L’API (American Petroleum Institute) ha riportato un aumento di 180.000 barili nelle scorte di petrolio degli Stati Uniti per la settimana terminata il 2 agosto, dopo cinque settimane consecutive di cali. Questo aumento interrompe un periodo di diminuzione complessiva delle scorte di 24 milioni di barili. Il DOE (Department of Energy) ha anche registrato un aumento di 0,7 milioni di barili nelle riserve strategiche di petrolio, portando il totale a 375,8 milioni di barili.

Martedì, prima della pubblicazione dei dati dell’API, i prezzi del petrolio Brent sono aumentati di $0,12 (+0,16%) arrivando a $76,42 al barile, mentre il WTI ha registrato un aumento di $0,21 (+0,29%) arrivando a $73,15 al barile.

In sintesi, mentre la Cina continua a mostrare segni di domanda debole e margini di raffinazione ridotti, i mercati petroliferi globali sono influenzati da una combinazione di fattori geopolitici e dinamiche di domanda e offerta.

Le indicazioni dell’analisi grafica

La settimana sta vedendo una conferma della chiusura inferiore all’importante supporto in area 74,58 $. A questo punto il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata. Solo una chiusura settimanale superiore a 78,36 $ potrebbero favorire una ripresa del rialzo.

