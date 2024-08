Quanto costa andare a Ibiza: una guida utile per organizzare la vacanza

C’è chi non desidera altro che andare a divertirsi in questa località da sogno, ma quanto costa andare a Ibiza? Vediamo un po’ di cifre e di aspetti da tenere in considerazione, informazioni utili per chi vuole organizzarsi una bella vacanza.

Ibiza è un’isola della Spagna che si trova nel Mar Mediterraneo e che insieme a Formentera è una delle mete più ambite per l’estate, soprattutto dai giovani. L’isola è famosa per i locali e per la movida notturna, oltre che per luoghi caratteristici e incantevoli, naturalmente. Ma quanto costa andare a Ibiza? Il budget da avere a disposizione non è un elemento di poco conto e siamo qui oggi per capire meglio quanti soldi servono effettivamente per una vacanza alle Baleari, arcipelago di cui Ibiza fa parte.

Quanto costa andare a Ibiza?

Sappiamo molto bene che, come prima cosa, bisogna informarsi sul volo. Il prezzo dell’aereo, però, varia in base a diversi fattori come la stagione e la città da cui si parte. Dovete sapere che il costo medio della tratta Italia-Ibiza è di 444 euro. Questa cifra indica il volo di andata e quello di ritorno da Roma. Ci sono cambiamenti che dipendono dal fatto che possa essere un volo diretto o con scalo, oppure se si fa parte di un gruppo che ha un certo sconto.

Detto questo, l’altra cifra da considerare e da inserire nei calcoli è quella relativa all’alloggio. Mettiamo il caso che si pensi ad una vacanza di una settimana. Se si sceglie l’hotel il costo è compreso tra 1.000 e 2.000 euro a persona. Invece, se si opta per gli appartamenti, allora a cifra è compresa in un intervallo da 500 a 1.500 euro. Il villaggio turistico si avvicina molto al costo dell’hotel, ma anche qui si sono diversi fattori che possono far oscillare il costo.

Quanti soldi servono per stare a Ibiza una settimana

Dopo volo e pernottamento, cose che bisogna decidere con largo anticipo, anche se si vuole risparmiare, c’è da considerare quanti soldi servono per stare una settimana effettiva ad Ibiza. Il costo comprende i pasti, le attività e le varie entrate nei locali. Di solito, si parla di 20-40 euro a persona per un pasto in un locale. La cifra scende se ci si affida al supermercato e agli street food.

La curiosità che molti ricercano è la vita notturna. Tenete conto che l’ingresso nei locali notturni va dai 30 a 70 euro a persona, non includendo le varie bevande che poi si acquisteranno all’interno. Facendo un calcolo su quanto costa andare a Ibiza serve inserire tutto questo per avere un’idea abbastanza vicina alla realtà dei fatti.