Quale futuro per il cambio euro dollaro alla luce della tempesta in corso sui mercati azionari mondiali?

Tra alti e bassi lo scenario di medio lungo periodo per il cambio euro dollaro rimane molto incerto.

Sintesi della Situazione Economica e Finanziaria Globale

Nell’ultima settimana, dati deludenti sull’occupazione negli Stati Uniti, rapporti negativi sui guadagni delle grandi aziende tecnologiche e crescenti preoccupazioni sull’economia cinese hanno provocato un sell-off globale in azioni, petrolio e valute ad alto rendimento, con gli investitori che si sono rifugiati in contanti.

Lunedì, questa tendenza negativa è proseguita, con rendimenti dei Treasury statunitensi in calo, indici azionari in rosso, un crollo del Bitcoin e un dollaro in perdita di valore.

Il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti ha mostrato un aumento del tasso di disoccupazione, alimentando le aspettative di tagli ai tassi di interesse da parte della Federal Reserve, che potrebbero essere più profondi del previsto. La FedWatch tool indica una probabilità del 83% di un taglio di 50 punti base a settembre.

In Europa, il membro della BCE Olli Rehn ha indicato che la banca centrale potrebbe continuare a tagliare i tassi se l’inflazione rallentasse. Intanto, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) tedesco è atteso stabile al 2,6% su base annua a luglio.

Tensioni geopolitiche in Medio Oriente potrebbero influenzare negativamente l’euro e altri asset rischiosi, mentre le ultime notizie indicano che l’Iran potrebbe prepararsi a ritorsioni contro Israele.

I dati industriali tedeschi mostrano una produzione in aumento del 1,4% a giugno, superando le previsioni, ma il surplus commerciale si è ridotto più del previsto, riflettendo le difficoltà dell’economia tedesca.

Il dollaro statunitense sta risentendo delle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed, nonostante recenti commenti ottimistici dalla banca centrale. Il mercato rimane incerto, in attesa di ulteriori dati economici e degli sviluppi geopolitici.

La situazione economica globale rimane incerta, con gli investitori che monitorano attentamente i prossimi rapporti sull’occupazione negli Stati Uniti e le dichiarazioni dei funzionari della Fed per comprendere meglio le prossime mosse politiche e il loro impatto sui mercati finanziari.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Lo scenario rialzista, mostrato in figura dalla linea tratteggiata, non sta riuscendo ad accelerare al rialzo confermando l’incertezza che ormai aleggia da mesi sul cambio euro dollaro. Guardando attentamente l’andamento delle quotazioni notiamo come ormai dal novembre 2023 le quotazioni si stiano muovendo all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 1,0628 – 1,1029. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

