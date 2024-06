Con un rialzo di oltre il 100%, le azioni Leonardo registrano la migliore performance da un anno a questa parte. Tuttavia, la settimana appena conclusasi ha visto un ribasso di oltre il 10%, il peggiore dal gennaio 2022. Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane? Da notare che Leonardo ha portato a casa nuovi contratti, ma queste notizie non hanno aiutato le quotazioni del titolo.

I dettagli del nuovo contratto per la fornitura di elicotteri

Il consorzio NHIndustries, composto da Airbus Helicopters, Leonardo e Fokker Aerostructures, ha ottenuto una commessa Nato di oltre 600 milioni di € (648,18 milioni di dollari). Fonti vicine all’operazione rivelano che circa 300 milioni di € andranno a Leonardo, il gruppo italiano guidato da Roberto Cingolani. Il contratto con l’agenzia Nato Nahema (Nato Helicopter Management Agency) prevede lo sviluppo e la consegna di nuovi equipaggiamenti per l’elicottero militare NH90 nell’ambito del programma Software Release.

La prima fase del contratto riguarda lo sviluppo e la qualifica con test di volo nello stabilimento Leonardo di Venezia-Tessera per le varianti per Marina ed Esercito. Una seconda fase, ancora in finalizzazione, prevede l’implementazione della soluzione in forma di retrofit su oltre 200 elicotteri. Il piano di ammodernamento interesserà sia le varianti navali Nfh che quelle terrestri Tth per i clienti di Belgio, Germania, Italia e Olanda.

Le raccomandazioni degli analisti per il titolo Leonardo

Negli ultimi tre mesi 13 analisti hanno pubblicato una raccomandazione sul titolo Leonardo per un rating medio Compra. Il prezzo obiettivo medio a un anno, invece, esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

Leonardo registra la peggiore performance settimana dal gennaio 2022: le indicazioni dell’analisi grafica

In un solo colpo i ribassisti hanno dato una spallata fortissima al grafico facendo invertire la tendenza al ribasso come da scenario mostrato in figura. In particolare, significativa è la rottura del supporto in area 21,56 € che in passato più volte aveva frenato la discesa dei prezzi.

Solo un immediato recupero di area 21,56 € potrebbero favorire una ripresa del rialzo.

