Ecco l’unico titolo azionario che ha chiuso in territorio positivo la settimana di contrattazioni

Al termine della peggiore settimana da oltre un anno sul Ftse Mib, le azioni Amplifon registrano una performance positiva, unica tra le quaranta principali del listino milanese. A spingere le quotazioni del titolo sono stati i risultati di un sondaggio svolto in America.

Gli interessanti risultati di un sondaggio sulla cura dell’udito tra i giovani in America

Un recente sondaggio di Miracle-Ear, società di apparecchi acustici collegata ad Amplifon, evidenzia significative preoccupazioni sulla perdita dell’udito tra la generazione X e i Baby Boomer negli Stati Uniti. Circa il 75% di questi gruppi ha riportato difficoltà uditive nell’ultimo anno, con il 21% che ha confermato una perdita dell’udito che ha impattato negativamente le attività familiari, la salute mentale e le finanze. Nonostante queste preoccupazioni, il 57% degli intervistati non ha preso provvedimenti per monitorare o affrontare la perdita dell’udito, con i Baby Boomer meno proattivi rispetto alla generazione X.

Tuttavia, c’è ottimismo sulla cura dell’udito: il 75% ritiene che le soluzioni siano migliorate rispetto alla loro giovinezza e vede meno stigmatizzazione associata agli apparecchi acustici. Le innovazioni recenti hanno contribuito a questa visione positiva. Amplifon, infatti, è stata premiata da EY ai Risk Transformation Awards per la sua capacità di innovazione e gestione dei rischi, trasformando elementi di incertezza in opportunità di crescita.

Le indicazioni degli analisti

Recentemente gli analisti di Websim mantengono un rating neutrale su Amplifon, fissando il target price a 35 € per azione. Nonostante un potenziale leggero miglioramento del consenso, vedono un rischio limitato di rialzo, poiché ulteriori M&A trasformazionali sono improbabili e le attuali aspettative di crescita già riflettono multipli esigenti (32/29x PE 24/25). Nel report del 7 maggio, gli esperti sottolineano che è troppo presto per determinare se i guadagni di produttività, gli investimenti recenti e le potenziali nuove iniziative saranno sufficienti a gestire ulteriori rallentamenti, specialmente nell’attuale contesto di mercato.

Negli ultimi 3 mesi quattordici analisti hanno espresso una raccomandazione su Amplifon. Il rating medio è pari a Compra, mentre il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione del 4% circa.

Ecco l’unico titolo azionario che ha chiuso in territorio positivo la settimana di contrattazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è rialzista, ma potrebbe essere arrivata al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il livello 35,63 € che già in passato aveva frenato l’ascesa delle quotazioni. Qualora la resistenza venisse superata, il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

In caso contrario le quotazioni potrebbero virare al ribasso. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 28,75 .

