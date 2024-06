Bill Gates, il fondatore di Microsoft, ha letto questo libro e ha consigliato di leggerlo

La vacanza è forse il momento migliore di tutto l’anno per dedicarsi alle nuove letture. Ecco 2 libri poco conosciuti in Italia ma molto originali, da fare sotto l’ombrellone, uno dei quali consigliato anche da Bill Gates.

Vacanza dovrebbe essere sinonimo di relax e relax fa spesso rima con libro. Molti prima di partire per le meritate ferie mettono in valigia libri da leggere. Sdraiati al sole, sul bordo di una piscina, su una spiaggia o su un bel prato in montagna, l’importante è dedicarsi alla lettura. E per questa estate ecco due libri poco conosciuti in Italia, ma molti interessanti, specialmente per chi ama approfondire i risvolti della psiche umana. Uno di questi lo ha letto anche da Bill Gates, il fondatore di Microsoft e consiglia di leggerlo a tutti.

Bill Gates il fondatore di Microsoft ha letto questo libro che consiglia a tutti

Il primo libro che consigliamo e che consiglia Bill Gates è: How to know a person. The art of seeing others deeply and being deeply seen, di David Brooks, una sorta di manuale. Il libro fa una profonda esplorazione delle complessità coinvolte nel comprendere veramente gli individui. Brooks enfatizza l’importanza dell’empatia e della curiosità come strumenti essenziali per svelare gli strati che compongono l’identità di una persona.

L’autore si propone di aiutarci a fare meglio, ponendo domande fondamentali. Per esempio, se vuoi conoscere una persona, che tipo di attenzione dovresti rivolgerle? Che tipo di conversazioni dovresti avere? A quali parti della storia di una persona dovresti prestare attenzione? How to Know a Person, aiuta i lettori a diventare più comprensivi verso gli altri, e a trovare la gioia che deriva dall’essere finalmente compresi. Purtroppo, al momento esiste solo una versione inglese di questo libro.

Il secondo libro: I viaggiatori del binario 5

I viaggiatori del binario 5 di Clare Pooley, è un romanzo che racconta le storie intrecciate di un gruppo di pendolari che si incontrano su un treno per Londra. È una celebrazione della vita quotidiana e delle connessioni umane che spesso trascuriamo.

Il libro esplora le vite di un gruppo di pendolari che si incontrano ogni giorno sul treno delle 8.05 da Hampton Court alla stazione di Waterloo.

La protagonista, Iona Iverson, è accompagnata dal suo cane Lulu e osserva gli altri passeggeri, assegnando loro soprannomi basati sulle sue ipotesi. Le regole non scritte del pendolarismo, come non parlare con gli sconosciuti e non consumare cibo caldo, sono rispettate da tutti. Tuttavia, un giorno un evento inaspettato cambia tutto.

Il libro è una celebrazione delle connessioni umane e della scoperta che, anche in mezzo alla routine quotidiana, possiamo trovare amicizia e comprensione. È una storia che riscalda il cuore e mostra come la comunicazione e l’apertura verso gli altri possano arricchire la nostra vita.

Approfondimento

L’affascinante effetto farfalla e perché influenza le nostre decisioni e quindi la nostra vita.