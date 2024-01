WhatsApp, la popolare app di messaggistica, nota per il suo costante impegno nell’innovazione, presto rilascerà una nuova funzione che cambierà sicuramente il nostro modo di comunicare con gli altri. Ecco tutti i dettagli.

WhatsApp cambia tutto: basterà soltanto scuotere il telefono per inviare foto, video e documenti

L’implementazione continua di nuove funzionalità, da parte di WhatsApp, è guidata dalla necessità di adattarsi alle mutevoli esigenze degli utenti, e di restare competitivi in un mercato tecnologico sempre in rapida evoluzione.

Nelle ultime ore, molti stanno parlando di una nuova funzionalità, che verrà rilasciata nei prossimi mesi, e che riguarda la condivisione dei files.

Pare, infatti, che WhatsApp permetterà agli utenti di condividere documenti, video, immagini e così via, con dispositivi vicini, ispirandosi ad AirDrop di Apple.

Attivabile semplicemente scuotendo il telefono, questa funzione faciliterà la condivisione tra utenti che si trovano nelle immediate vicinanze, fino a una distanza di circa 10 metri, e garantirà alti standard di sicurezza e privacy grazie alla crittografia end-to-end per i file condivisi.

Infatti, al momento, i file che inviamo passano dai server di Meta, e lì vi rimangono in copia. Con questo nuovo sistema di interscambio di file, invece, non ci sarebbe la necessità di passare attraverso i server, e per accedere a quei contenuti sarà necessario entrare fisicamente in possesso del dispositivo.

Inoltre, c’è da considerare che l’interscambio di file diventerà anche più semplice tra smartphone con sistemi operativi diversi. Attualmente, i dispositivi Android possono scambiarsi file via Bluetooth grazie alla funzione “Condividi nelle vicinanze“; e su iPhone, come dicevamo, lo scambio avviene grazie ad AirDrop. Tra i due, però, lo scambio è parecchio macchinoso. Con la rivoluzione che apporterà WhatsApp, invece, il trasferimento dei file tra Android e iPhone non sarà più un’impresa.

Ecco i possibili scenari futuri dopo questo aggiornamento

L’introduzione di questa funzionalità apre nuove prospettive per WhatsApp e per l’utilizzo degli smartphone in generale.

In primis, ci si aspetta un aumento dell’interazione tra gli utenti, grazie alla facilità e rapidità nella condivisione di file. Potrebbe diventare un metodo preferito per lo scambio di documenti in contesti professionali o educativi, dove la velocità e la sicurezza sono cruciali.

Un altro aspetto significativo riguarda l’accessibilità. Questa funzionalità potrebbe essere particolarmente utile per coloro che trovano difficile navigare attraverso le interfacce tradizionali, come gli anziani o le persone con determinate disabilità.

Senza dimenticare che anche le aziende potrebbero sfruttare questa tecnologia per condividere promozioni o informazioni direttamente con i clienti nelle vicinanze. Ad esempio, in un centro commerciale o durante un evento, i rappresentati delle aziende potrebbero inviare offerte speciali, o dettagli sugli eventi, ai potenziali clienti con i quali interagiscono.

Quindi, non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti, per sfruttare al massimo questa nuova incredibile possibilità!