Il prezzo delle uova di Pasqua sale alle stelle: la colpa è del cacao

Una brutta sorpresa per gli amanti delle uova di Pasqua, il prezzo è cresciuto molto più dell’inflazione. Come è stato possibile?

Il prezzo delle uova di Pasqua sale alle stelle

I prezzi delle uova di cioccolato pasquali hanno subito notevoli aumenti, registrando un aumento medio del 24%, secondo il Codacons, rispetto al +15,4% del 2023. Questo rialzo è stato riscontrato in tutte le principali catene della grande distribuzione, con incrementi che in alcuni casi superano il 40%. Le uova di fascia alta per adulti, con cioccolato al latte o fondente e peso tra i 320 e i 365 grammi, possono superare i 18 euro ciascuna, con aumenti superiori al 33% rispetto all’anno precedente. Alcune marche specializzate hanno addirittura registrato rincari oltre il 40%. Anche le uova per bambini, legate a cartoni animati o personaggi famosi, hanno subito un aumento medio del 16,7%. Questi incrementi derivano principalmente dalla crisi del cacao, con quotazioni che hanno raggiunto livelli record, e dall’aumento dei prezzi dello zucchero e del burro di cacao nell’ultimo anno. Questi aumenti rappresentano una spesa aggiuntiva di circa 72 milioni di euro per i consumatori italiani, considerando il volume annuale di produzione di oltre 31 mila tonnellate e un giro d’affari di oltre 300 milioni di euro nel 2023.

Perché il prezzo del cacao sale?

Gli hedge fund hanno costruito una posizione rialzista di oltre 8 miliardi di euro sul mercato del cacao, acquistando “futures” per garantirsi l’approvvigionamento futuro della materia prima a prezzi prefissati. Sebbene questi derivati siano utili per coprire il rischio, possono amplificare movimenti di mercato in contesti di bassa liquidità. Questo fenomeno è emerso in un momento di scarso raccolto in Ghana e Costa d’Avorio, i principali produttori di cacao, causato da condizioni meteorologiche avverse e malattie delle piante. Questa congiuntura ha fatto salire i prezzi del cacao a livelli record a Londra e New York.

Tuttavia, mentre gli hedge fund beneficiano di questa situazione, gli agricoltori africani non traggono immediati vantaggi, poiché vendono i raccolti a prezzi concordati in precedenza, anche se si prevede un aumento dei prezzi quando saranno rinegoziate le forniture. Nel frattempo, i consumatori finali vedranno probabilmente un aumento significativo dei prezzi del cioccolato, poiché le aziende di trasformazione lottano per garantirsi l’approvvigionamento e coprirsi dal rischio di volatilità dei prezzi. Questo potrebbe comportare rincari ancora più consistenti nei prossimi mesi, sia negli Stati Uniti che in Europa.

Mai nella sua storia le quotazioni del cacao avevano registrato un rialzo così violento. Basta guardare il grafico sottostante per capire l’eccezionalità del rialzo.

I prezzi, quindi, hanno raggiunto livelli estremi per cui la probabilità di un ritracciamento è molto probabile.

