Addio allo spam nelle e-mail, la soluzione è a portata di mano ma pochi la conoscono

Esiste una soluzione semplicissima per evitare lo spam nella e-mail e soprattutto per salvaguardare la privacy online. Scopri come funziona una email temporanea e perché oggi non ne possiamo fare a meno.

Hai mai desiderato iscriverti a un forum, un blog o un sito di e-commerce senza dover condividere il tuo indirizzo e-mail principale? Le email temporanee sono la risposta a questa esigenza. In questo articolo, esploreremo cos’è un indirizzo email temporaneo, come funziona e in quali situazioni potrebbe essere utile utilizzarlo.

Addio allo spam nelle e-mail, ecco la soluzione a portata di… mouse

Un indirizzo email temporaneo è una casella di posta elettronica usa e getta. Queste caselle hanno una scadenza predefinita, che può variare da pochi minuti a qualche giorno. Il loro funzionamento è davvero semplice. Quando ti registri su siti web poco affidabili o vuoi evitare spam, puoi utilizzare un indirizzo e-mail temporaneo al posto del tuo reale indirizzo. In questo modo, proteggi la tua privacy e mantieni la tua casella principale libera da messaggi indesiderati. Esistono anche dei servizi di e-mail temporanea che creano alias dell’indirizzo reale. Riceverai le e-mail inviate all’alias nella tua casella principale senza rivelare l’indirizzo vero e proprio.

Situazioni in cui utilizzare un indirizzo e-mail temporaneo

Ecco alcune situazioni in cui un indirizzo e-mail temporaneo può essere utile. Registrazione su siti dubbi. Quando ti iscrivi a siti web di cui non ti fidi completamente, utilizza un indirizzo temporaneo. Eviterai di ricevere spam sulla tua casella principale. Acquisti Online. Se stai effettuando un acquisto su un sito di e-commerce, ma non vuoi ricevere newsletter o promozioni, usa un indirizzo temporaneo. Forum e Blog. Partecipando a forum o commentando su blog, proteggi la tua privacy utilizzando un indirizzo e-mail temporaneo. Ed una e-mail temporanea può anche aiutare ad evitare le truffe online.

I migliori servizi di email temporanea

Come attivare una e-mail usa e getta e quanto costa? Sul web si trovano molti siti che offrono questo servizio. In genere il costo è gratis e in alcuni casi non c’è neanche bisogno di una registrazione. Tuttavia, secondo le recensioni alcuni di questi sono più affidabili di altri. Per esempio, YOPmail crea caselle temporanee senza registrazione, quindi, è gratuito e anonimo 10 minuti Mail, fornisce indirizzi validi per 10 minuti. Dopo 10 minuti l’indirizzo email temporanea scadrà. Tuttavia, si può usare l’opzione che prolunga di 10 minuti quella email.