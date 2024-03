Generali Assicurazioni pronta a riprendere lo shopping in Europa?

Nell’ultimo anno l’andamento borsistico di Generali Assicurazioni non è stato brillantissimo, facendo peggio dell’indice principale di Piazza Affari. Tuttavia, ha portato a casa un rialzo superiore al 15% al quale va aggiunto un dividendo con rendimento superiore al 5%. Secondo indiscrezioni di stampa la compagnia assicuratrice di Trieste potrebbe essere pronta a portare a casa nuove acquisizioni. Come arrivano le quotazioni a questo possibile appuntamento?

La strategia di crescita per acquisizioni di Generali Assicurazioni

Generali Assicurazioni sta valutando una serie di possibili acquisizioni nel settore assicurativo per sostenere il suo piano di crescita. Tra le società considerate ci sono Aviva, Nn Group, Aegon, Mapfre, Baloise Ch., Uniqa Insurance Group e Vig. Secondo Bloomberg, l’operazione potrebbe superare i 10 miliardi di euro. Generali Assicurazioni ha avuto colloqui informali con alcuni di questi potenziali obiettivi, con un’attenzione particolare su Nn Group Nv, un assicuratore olandese valutato circa 11 miliardi di euro. La strategia di Generali sembra focalizzarsi su operazioni amichevoli tramite acquisizione delle quote delle società target. Al momento, non ci sono trattative formali in corso.

Va altresì considerato che Generali Assicurazioni, con una capitalizzazione di quasi 35 miliardi, stando alle fonti di mercato, considera solo accordi in cui il valore di mercato del target è al massimo la metà della sua capitalizzazione. Il gruppo mira a eseguire operazioni di scambio senza utilizzare denaro contante e a mantenere il controllo nelle trattative.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti che coprono il titolo non hanno un giudizio molto lusinghiero sul titolo. Se si considerano, ad esempio, le sole raccomandazioni pubblicate negli ultimi tre mesi, il rating medio è Neutro con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sopravvalutazione di circa il 2%.

Le indicazioni dell’analisi grafica sull’andamento di medio periodo del titolo Generali Assicurazioni

La tendenza in corso sul titolo è rialzista e al momento non si intravedono problemi all’orizzonte. Il rialzo, quindi, potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 20,59 € potrebbe favorire un’inversione di tendenza ribassista.

