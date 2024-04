Occasione di acquisto in arrivo per ENI in attesa del dividendo?

Il 24 aprile ENI presenterà i dati relativi al primo trimestre 2024. Le attese sono per una flessione rispetto allo stesso periodo del 2023. Per questo motivo non deve sorprendere la fase di debolezza che sta attraversando il titolo. Eventuali ribassi, però, potrebbero essere occasione di acquisto di un titolo azionario che distribuisce un dividendo con rendimento pari a circa il 6%.

Le previsioni degli analisti per i conti di ENI relativamente al primo trimestre 2024

Gli analisti prevedono che ENI registrerà un lieve calo del fatturato e degli utili nel primo trimestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo il consensus di Bloomberg, i ricavi dovrebbero essere di 26,49 miliardi, con un calo del 2,6% su base annua, mentre l’Ebit è previsto a 2,86 miliardi (-38%) e l’adjusted EPS a 0,54 euro (-37%).

Equita prevede una riduzione dell’utile netto sequenziale dell’11%, principalmente a causa del deterioramento del prezzo del gas e del Brent, oltre a una contrazione dei profitti nelle divisioni GGP e petrochimica. Tuttavia, nonostante la diminuzione delle performance operative, ENI dovrebbe confermare le sue linee guida per il 2024, che prevedono una produzione di 1,69-1,71 milioni di boe/d e un Ebit proforma adjusted di 13 miliardi.

Barclays ha una visione positiva su ENI, con una raccomandazione ‘overweight’ e un prezzo obiettivo di 19 €, evidenziando la crescita più rapida nel business upstream, il miglioramento nella divisione gas e l’espansione nel settore dei biocarburanti. Sebbene il settore energetico europeo nel suo complesso possa registrare una flessione degli utili nel primo trimestre, gli analisti ritengono che Eni abbia un potenziale di miglioramento dell’EPS superiore rispetto ai concorrenti.

Complessivamente, nonostante le sfide del settore e le aspettative di calo degli utili nel breve termine, gli analisti mantengono una visione ottimistica sul potenziale di ENI, riflettendo in parte la resilienza dell’azienda e le sue iniziative strategiche per diversificare e migliorare le performance aziendali.

Occasione di acquisto in arrivo per ENI in attesa del dividendo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Al momento la tendenza in corso è molto incerta. Le quotazioni, infatti, non riescono a superare l’ostacolo in area 15,462. Il superamento di questo livello potrebbe favorire un’ascesa dei prezzi secondo lo scenario indicato in figura. In caso contrario un ritracciamento potrebbe essere molto probabile.

