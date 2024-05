La settimana in corso potrebbe confermare un pattern che non si vede sul titolo Moncler da oltre 3 anni. Stiamo, quindi, per assistere a un ribasso prolungato oppure il momento dell’inversione potrebbe essere vicino?

Il ribasso si è concretizzato in concomitanza con una revisione al rialzo da parte degli analisti nel corso delle ultime settimane

Gli analisti di Equita SIM mantengono una raccomandazione “buy” su Moncler, con un prezzo obiettivo di 71,5 €. Barclays, invece, ha un rating “overweight” sul titolo e ha alzato il target price da 60 € a 67 €, sottolineando un solido momentum nei ricavi del primo trimestre, soprattutto in Asia. Anche UBS è positiva su Moncler, invitando ad acquistare e incrementando il fair value da 72 € a 78 €, con previsioni simili a quelle di Barclays per i ricavi trimestrali.

Barclays ha ribadito la sua visione bullish su Moncler, mantenendo una raccomandazione “overweight” e alzando il prezzo obiettivo da 67 € a 68 €. Nonostante segnali di normalizzazione ad aprile, gli analisti rimangono fiduciosi sulla crescita del marchio nel resto del 2024, con stime di EPS riviste al rialzo per il 2024 e il 2025.

Deutsche Bank, più cauta, ha un rating “hold” su Moncler, con un target price incrementato da 56 € a 63 €. Gli analisti commentano una crescita eccellente nel primo trimestre, con una buona performance dei marchi Moncler e Stone Island, ma mantengono una cautela più generale.

In sintesi, Equita SIM, Barclays e UBS esprimono un’opinione bullish su Moncler, con previsioni di ricavi trimestrali positive e alzamento dei target price o fair value. Deutsche Bank è più cauta, mantenendo un rating “hold” e indicando un incremento più modesto del target price.

Era da circa 4 anni che non si vedeva questo pattern ribassista sulle azioni Moncler: le indicazioni dell’analisi grafica

Quella in corso potrebbe essere la quarta settimana consecutiva con chiusura inferiore all’apertura e inferiore alla chiusura precedente. Un pattern ribassista che non si vedeva da circa 4 anni.

Tuttavia, nel corso di questa settimana stiamo assistendo a segnali di recupero. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 63,78 €.

In caso contrario il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

