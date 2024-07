Ecco un titolo azionario che settimana prossima staccherà un dividendo dal rendimento di oltre il 10%

Le azioni FAT Brands in questi primi sei mesi del 2024 non hanno certo brillato per la loro performance. Da inizio anno, infatti, perdono circa il 25%. Eppure la società si appresta a staccare un dividendo superiore al 10% e per gli analisti presenta una fortissima sottovalutazione.

I punti di forza e di debolezza delle azioni FAT Brands

La principale attività dell’azienda ha un potenziale di crescita significativo e le vendite sono previste in forte aumento secondo le previsioni di Standard & Poor’s, che indicano un incremento del 100% entro il 2026. La società è anche una delle migliori in termini di rendimento, con alte aspettative di dividendi. Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le previsioni di vendita per l’azienda, raccomandando prevalentemente di sovrappesare o acquistare il titolo. Inoltre, la differenza tra i prezzi attuali e il prezzo obiettivo medio suggerisce un potenziale di apprezzamento significativo per il titolo. Allo stato attuale, infatti, il rating medio è Compra adesso e il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 300%.

Tuttavia, la bassa redditività indebolisce la società. Nell’ultimo anno, le previsioni di vendita del gruppo sono state abbassate, indicando un calo dell’attività e analisi pessimistiche. Gli analisti hanno regolarmente ridotto le aspettative sugli utili per azione (EPS) negli ultimi dodici mesi, prevedendo risultati peggiori rispetto alle previsioni di un anno fa. Negli ultimi quattro mesi, le stime sugli utili per i prossimi due anni sono state ulteriormente riviste al ribasso. Inoltre, i target di prezzo degli analisti variano significativamente, riflettendo valutazioni diverse e/o difficoltà nella valutazione dell’azienda. Le pubblicazioni degli utili della società, infine, solitamente non soddisfano le aspettative.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo FAT Brands

La tendenza in corso sul titolo è saldamente ribassista, ma le quotazioni si stanno avvicinando a una forte area di supporto, 4,78 $. Una chiusura settimanale sotto questo livello potrebbe favorire una continuazione del ribasso fino in area 2,64 $. In caso contrario, invece, le quotazioni potrebbero rimbalzare.

