Gli intellettuali del risparmio hanno scoperto quanto rendono 50.000 euro investiti adesso in un particolare BTP

I tassi di interesse elevati, ancora per poco, offrono opportunità davvero interessanti a basso rischio. Con un BTP si potrebbe raddoppiare il capitale investito, anche se occorre attendere diversi anni.

In un panorama finanziario instabile, con l’inflazione in calo e i tassi d’interesse pronti a scendere, non mancano le opportunità stabili e redditizie. Molti titoli di Stato hanno ancora rendimenti elevati e la cosa interessante è che questi rendimenti si possono mantenere per molti anni. Infatti, investendo in obbligazioni a tasso fisso con rimborso lontano, è possibile garantirsi i rendimenti attuali anche in uno scenario di tassi in calo. Il BTP con scadenza 1° settembre 2049 (ISIN: IT0005363111) è un esempio del ragionamento appena fatto. Gli intellettuali del risparmio hanno scoperto che investendo in questo bond, a scadenza si potrebbe arrivare a raddoppiare il capitale.

Caratteristiche del BTP 2049: un titolo di Stato a lungo termine

Emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) rappresentano titoli di Stato italiani a lunga scadenza. Il BTP 2049, ha una durata di 30 anni, con scadenza fissata al 1° settembre 2049. Come tutti i titoli di Stato italiani, anche questo bond è caratterizzato da un rischio di credito basso, nonostante il rating dell’Italia non sia elevato.

Questo BTP settembre 2049 offre una cedola annua lorda del 3,85%, pagata in due rate semestrali. Questo significa che, per ogni 1.000 euro nominali investiti, l’investitore riceverà 38,50 euro all’anno. Ma il rendimento più interessante è quello totale a scadenza, che tiene conto sia delle cedole incassate nel corso degli anni sia della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rimborso (pari a 100 centesimi alla scadenza). In questo caso, il rendimento totale stimato al momento della scrittura di questo articolo, si aggirava intorno al 97%. Un guadagno davvero considerevole.

50.000 euro investiti adesso in questo BTP potrebbero raddoppiare in 25 anni

Ipotizziamo un investimento di 50.000 euro oggi nel BTP 2049, con l’obiettivo di mantenerlo fino alla scadenza. Quanto si potrebbe guadagnare? Il guadagno totale in valore assoluto si aggirerebbe attorno ai 48.500 euro. In altre parole, l’investimento iniziale quasi raddoppierebbe in 25 anni.

Il BTP 2049 rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano un rendimento stabile e sicuro nel lungo termine. Tuttavia, è importante ricordare che, come per ogni investimento, esistono dei rischi. Il principale è quello legato alla sua durata. Se si dovesse dover vendere il titolo prima della scadenza si potrebbe rischiare una perdita in conto capitale. Solo a scadenza avremo la certezza, sulla carta, di ottenere un rimborso a 100 centesimi.

