Unipol chiude con la migliore performance del semestre e si appresta a entra in Banca MPS?

Il primo semestre del 2024 ha visto Unipol dominare la classifica delle migliori performance del Ftse Mib con un rialzo di oltre l’80%. D’altra parte, secondo alcune indiscrezioni potrebbe anche entrare nell’azionariato di Banca MPS. Che impatto potrebbe avere un’operazione del genere? Intanto dall’analisi grafica i segnali che arrivano non sono incoraggianti.

Le manovre di Unipol

Unipol è al centro dell’attenzione, soprattutto in Borsa, dopo le dichiarazioni di Carlo Cimbri riguardo a un possibile interesse di Bper Banca (controllata da Unipol) per Banca Mps. Cimbri ha affermato che attualmente non ci sono trattative immediate, ma ha lasciato aperta la possibilità per il futuro, sottolineando che il mercato è imprevedibile e potrebbero sorgere opportunità.

L’interesse per Unipol è aumentato anche in vista della scadenza, il 2 luglio, del lock-up sulla quota del 26,73% di azioni Mps detenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Questo scenario potrebbe portare a un collocamento accelerato delle azioni o all’ingresso di nuovi soci. Tuttavia, il Mef non sembra intenzionato a costruire un terzo polo bancario.

Al momento, i potenziali acquirenti per Banca Mps sono pochi. UniCredit e Banco Bpm hanno rifiutato, Intesa Sanpaolo è limitata dall’Antitrust, e Credit Agricole ha già significativi investimenti in Italia. Gli analisti di Intermonte ritengono che Bper Banca, sostenuta dal suo principale azionista Unipol, sia l’unico candidato industriale rimasto per l’acquisizione di Banca Mps. Essi vedono un potenziale razionale industriale in una mossa di Unipol verso una futura partnership nel bancassurance con Mps, dato che la partnership attuale con Axa scadrà nel 2027.

Nonostante le considerazioni ufficiali, molti investitori sperano che Cimbri possa acquisire un’altra banca, seguendo il successo con Bper Banca. Questa possibilità accende l’entusiasmo degli investitori, desiderosi di vedere nuovi sviluppi.

Unipol chiude con la migliore performance del semestre e si appresta a entra in Banca MPS? Le indicazioni dell’analisi grafica

