Le azioni Campari al centro di voci che potrebbero danneggiarla, cosa fare?

Secondo alcune indiscrezioni, la società Campari è finita nel mirino per alcune operazioni sospette. Questi rumors hanno penalizzato il titolo che adesso potrebbe ulteriormente accelerare al ribasso.

Cosa sta succedendo alla società Campari?

La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta su una presunta evasione fiscale di circa un miliardo di euro, su una base imponibile di circa 5 miliardi, da parte della holding lussemburghese Lagfin, appartenente al gruppo Campari. L’inchiesta, coordinata dai pm Enrico Pavone e Bianca Baj Macario e condotta dalla Guardia di Finanza con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, ipotizza l’omessa dichiarazione dei redditi e il mancato versamento delle imposte, con al centro una presunta “stabile organizzazione occulta”.

Il caso è simile a quello della Exor, che pagò oltre 700 milioni di euro al fisco. Al centro della vicenda vi sarebbe il mancato pagamento della “exit tax” legata a una fusione transfrontaliera tra Alicros, la precedente holding del gruppo fondato nel 1860, e Lagfin, con sede in Lussemburgo. Lagfin controlla il 51,3% delle azioni e il 38,8% dei diritti di voto della società olandese Davide Campari Milano NV, e ha affiancato una filiale italiana per mantenere una “stabile organizzazione” in Italia.

I legali della società avranno 60 giorni per presentare le loro controdeduzioni dopo la trasmissione del “processo verbale di constatazione” a Roma, dopodiché scatteranno le contestazioni. Parallelamente al fronte tributario, procederà il profilo penale, che potrebbe tenere conto di un’eventuale transazione con l’erario.

In una nota, Campari Milano NV ha precisato che né Davide Campari-Milano N.V. né alcuna delle sue controllate sono oggetto di indagine da parte delle autorità, e che non è previsto alcun impatto per la società.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Campari

La chiusura delle settimana in corso potrebbe essere decisiva per le sorti di medio/lungo termine del titolo Campari. Come si vede dal grafico, infatti, la rottura del supporto in area 8,655 € potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

La sua tenuta, invece, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo, come già accaduto in passato.

