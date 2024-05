Due giganti del tech quotati in Borsa con rialzi anche del 100% in un anno

Due giganti della tecnologia, Amazon e Broadcom, hanno mostrato una crescita notevole sul mercato azionario di recente. Scopriamo insieme le attività principali di queste aziende e l’andamento dei loro titoli azionari.

Nel mondo del commercio elettronico e dei semiconduttori, due nomi spiccano per la loro capacità di innovazione e crescita: Amazon e Broadcom. Queste aziende non solo hanno rivoluzionato i rispettivi settori, ma continuano a espandersi e a diversificare le loro attività. Nel corso dell’ultimo anno, i loro titoli azionari hanno registrato guadagni significativi. La corsa dei prezzi potrà continuare anche nei prossimi mesi? Scopriamo le performance dei titoli dei due giganti.

Due giganti del tech quotati in Borsa: il primo è Amazon

Il colosso del commercio elettronico Amazon, fondata da Jeff Bezos, è partito come libreria online per poi diventare la più grande Internet company al mondo. Con una vasta gamma di prodotti che spaziano dai servizi e-commerce all’intrattenimento digitale, Amazon ha continuato a crescere esponenzialmente. Tra i suoi servizi più noti troviamo Amazon Prime, AWS (Amazon Web Services), e la recente acquisizione di MGM Studios

In Borsa il titolo non risparmia soddisfazioni ai suoi azionisti. Da inizio dell’anno l’azione, che è quotata anche sulla Borsa italiana (Isin: US0231351067), ha messo a segno un progresso superiore al 21%. Ma il titolo sale da molto più tempo. Infatti, al momento della scrittura di questo articolo, i prezzi negli ultimi 12 mesi erano saliti di quasi il 71%. Oggi l’azione alla Borsa di Milano è quotata a 174 euro circa

Broadcom corre da inizio del 2024

Broadcom è un’azienda leader nel settore dei semiconduttori. Si occupa della progettazione e fornitura di una vasta gamma di soluzioni software per infrastrutture e semiconduttori. L’azienda è nota per i suoi prodotti in ambiti cruciali come modem, set-top box, connessioni LAN Ethernet e applicazioni wireless. Meno conosciuta in Italia è un vero e proprio colosso in USA.

Nell’ultimo anno, il titolo azionario di Broadcom (Isin: US11135F1012) ha avuto una performance generosa superiore a quella di Amazon. Il titolo nell’ultimo anno ha raddoppiato di valore e i prezzi hanno guadagnato circa il 100%. Da inizio anno la performance è del tutto ragguardevole. Da gennaio ad aprile 2024 i prezzi sono saliti di oltre il 30%. Oggi un’azione vale circa 1.243 euro sulla Borsa italiana.

