Dopo un anno da dimenticare le azioni Campari brillano a Piazza Affari

L’ultimo anno non è stato dei migliori per le azioni Campari che hanno registrato una performance negativa per circa il 20%. Tuttavia, qualche segnale di ripresa incomincia a intravedersi, tanto che è stato il migliori di Piazza Affari con un rialzo di oltre il 6%.

Nonostante i numeri di Lvmh, gli analisti di Citi group promuovono Campari

Mentre il colosso del lusso francese, Lvmh, ha stupito per la flessione a doppia cifra della divisione Wines & Spirits nel primo trimestre del 2024, Campari può sorprendere in positivo. Questa è l’opinione degli analisti di Citigroup che hanno tagliato il target price su Campari a 10,5 € per azione (dai precedenti 11,5 €), migliorando al contempo la raccomandazionesul titolo a “Buy” da “Neutral”.

Se si considerano tutti gli analisti che coprono il titolo possiamo dire che il rating medio è Neutro con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 10%.

Campari amplia il suo stabilimento di Novi Ligure

La Campari Group ha inaugurato una nuova linea di imbottigliamento di Aperol a Novi Ligure, Alessandria, il 19 aprile. Questa espansione, parte di un investimento complessivo di 75 milioni di euro nello stabilimento, ha aggiunto 6.500 metri quadrati ai 60.700 precedenti. Matteo Fantacchiotti, CEO della Campari Group, ha sottolineato che l’inaugurazione della nuova linea consentirà un ulteriore aumento della capacità produttiva, permettendo all’azienda di esportare il rito dell’aperitivo in tutto il mondo. Ha anche evidenziato che l’ampliamento dello stabilimento rappresenta un segno positivo della crescita degli ultimi anni e conferma l’impegno dell’azienda nel generare valore e nel perseguire la crescita e la trasformazione strategica. La Campari Group celebra quindi questo traguardo come una tappa significativa, attribuendo il successo alla passione e all’eccellenza della sua squadra di lavoro, e si dichiara pronta ad affrontare le sfide future mantenendo un impegno per uno stile di vita italiano basato su un consumo responsabile e di alta qualità.

Dopo un anno da dimenticare le azioni Campari brillano a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Grazie al forte supporto in area 8,722 € che già in passato aveva sostenuto le quotazioni, le azioni Campari hanno reagito al rialzo e adesso potrebbero salire secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero accelerare secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

