Maggio è alle porte e sono questi i pesci che potrai acquistare il prossimo mese. Sono quelli più abbondanti nei mari

“Zucc e melun… la sò stagiun” dice un famoso adagio. A dimostrazione che ci sono mesi nei quali, frutta, verdura o pesce andrebbe differenziata negli acquisti. Sia per pagarla meno, sia per una questione di bontà e freschezza. Ad esempio, che pesce conviene comprare a maggio?

Si sa che, andando al supermercato, ormai è difficile non trovare più qualcosa. Anche se fossimo fuori stagione, mal che vada potremmo ritrovarcelo sotto la forma di surgelato, così da non far mai mancare un determinato alimento dalla nostra tavola. Certo, fresco è tutta un’altra cosa, anche se qui sono in tanti che esaltano le proprietà dei surgelati rispetto al prodotto che non lo è.

In ogni caso, comprare la frutta e la verdura fresca di stagione, sicuramente, ha un prezzo differente rispetto alla primizia che, magari, non ha neanche lo stesso sapore. Insomma, faremmo bene ad avere sempre l’agenda aperta su cosa offre, a livello di mercato, ogni mese dell’anno. E non solo per quello che riguarda ortaggi e frutta, ma anche a livello di pesce. Ci sono mesi nei quali certi pesci sono più abbondanti che in altri.

Maggio è alle porte e sono questi i pesci che dovremmo mettere nel paniere della nostra spesa

Vediamo, allora, in questo caso, a maggio, cosa scegliere se volessimo mangiare un buon piatto di pesce fresco, senza svenarci. Per fortuna, il mese che sta per arrivare ci regala una lista di possibili varianti decisamente molto lunga.

Qualche esempio? A maggio, a livello di pesci, potremmo acquistare le alici, che vengono considerate un pesce povero, ma che, in realtà, hanno un ottimo sapore se preparate nel modo giusto. Anche la gallinella è un pesce che, a maggio, potrebbe trovare spazio sulle nostre tavole, magari sotto forma di sugo per la pasta.

Ecco altri pesci che dovremmo comprare a maggio per essere più che sicuri della loro freschezza

Il pesce spada è un altro dei pesci che, spesso, compriamo al supermercato o in pescheria. Anche per la sua versatilità, visto che lo si può preparare sia come primo (sugo), sia come secondo piatto. Il nasello, magari il suo filetto, non è da meno e, a maggio, potremmo puntare su di lui.

Scampi e seppie sono altri due alimenti che, il prossimo mese, potremmo acquistare trovandoli freschi, così come il dentice che, non sempre, viene preferito, sbagliando, all’orata. Dunque, maggio è alle porte e sono questi i pesci da acquistare. Senza dimenticare la sogliola che, essendo molto leggera, è perfetta per chi tiene il peso sotto attenzione.