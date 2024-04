Quant’è il prezzo medio RC Auto da Nord a Sud dell’Italia secondo gli ultimi dati disponibili di febbraio 2024

Per un qualunque nucleo familiare, fosse il caso di un single o di una coppia con figli, mezzi di trasporti e abitazioni sono due voci più o meno fisse dalle quali non si sfugge. Ovviamente il grosso della voce “trasporti” è assorbito dalla sottovoce auto, sia al singolare che al plurale. Oggi come oggi è molto difficile, sebbene sia possibile, vivere senza un’auto in famiglia.

Al pari della casa, anche il mezzo a 4 ruote assorbe molte delle spese mensili di un qualunque budget disponibile. Carburante, spese di manutenzione e tasse fisse come collaudo, bollo e assicurazione assorbono molte risorse. Vediamo al riguardo quanto costa il prezzo medio RC Auto da Nord a Sud dell’Italia secondo gli ultimi dati disponibili di febbraio 2024.

I prezzi effettivi RC Auto a febbraio 2024

Per scoprirlo ci avvaliamo dell’ultimo Comunicato Stampa diffuso dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) sul proprio portale. Si tratta del noto aggiornamento periodico in tema di costi medi assicurativi lungo tutto lo Stivale. L’ultimo report, in particolare, attiene agli aggiornamenti al 2° mese dell’anno. Dall’indagine risulta che il prezzo medio dell’RC Auto a febbraio è stato di 395 €. Un dato medio che mixa le mille e una dinamiche locali, dato che in ogni area geografica il mercato chiede prezzi diversi a seconda delle variabili che lo determinano.

Le dinamiche dei prezzi RC Auto in alcune città d’Italia

Consideriamo alcune città campione da Nord a Sud e vediamo qual è stato il prezzo del premio medio per Province al 29 febbraio 2024 (dati IVASS). Procedendo in ordine alfabetico leggiamo:

Agrigento: 325,785 €;

Ancona: 415,525 €;

Aosta: 316,495 €;

Avellino: 362,169 €;

Bari: 397,876 €;

Bologna: 421,859 €;

Bolzano: 366,787 €;

Cagliari: 399,593 €;

Campobasso: 321,106 €;

Ferrara: 366,471 €;

Firenze: 482,909 €;

Genova: 441,347 €;

Latina: 433,559 €;

Messina: 394,211 €;

Milano: 382,462 €;

Napoli: 568,946 €;

Palermo: 380,117 €;

Parma: 388,733 €;

Perugia: 384,813 €;

Pescara: 383,712 €;

Potenza: 300,628 €;

Reggio Calabria: 403,824 €;

Roma: 450,735 €;

Sondrio: 343,593 €;

Torino: 424,071 €;

Treviso: 385,355 €;

Udine: 324,146 €;

Vicenza: 366,420 €.

Più in generale, il prezzo medio di febbraio risulta in aumento su base annua del 6,5% in termini nominali e del 5,7% in termini reali. Invece per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima (classe), la crescita dei prezzi è del 9,3%. Ancora, per il Comunicato IVASS si tratta di prezzi medio inferiori al periodo pre-pandemico, quando il premio medio era di 406 € a febbraio 2019.