Dopo quattro consecutive al rialzo il Ftse Mib è pronto ad accelerare

Al quarto tentativo le quotazioni del Ftse Mib Future sono riuscite a superare il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che potrebbe spingere le quotazioni oltre quota 40.000. Cosa potrebbe accadere adesso?

Breve sintesi di quanto accaduto nel corso del mese di agosto

Ad agosto 2024, i listini azionari hanno recuperato il terreno perso all’inizio del mese, grazie alle aspettative di un taglio dei tassi d’interesse. Il Ftse Mib è salito dell’1,8%, con Ferrari e Nexi tra i migliori performer. Ferrari ha raggiunto nuovi massimi storici, sostenuta da una solida trimestrale e dalla revisione al rialzo delle previsioni di bilancio per il 2024. Nexi ha recuperato significativamente, supportata dal riacquisto di azioni proprie e dalle positive previsioni degli analisti. Telecom Italia e A2a hanno anch’esse chiuso in rialzo, beneficiando di speculazioni su acquisizioni e della rotazione verso settori difensivi. In particolare, A2a ha ricevuto l’approvazione dell’antitrust per l’acquisizione di reti elettriche da Enel. Tra le peggiori del mese figurano Tenaris e Saipem, penalizzate dalla volatilità nel settore oil & gas e dalle previsioni di un surplus del mercato petrolifero nel 2025, che potrebbe far scendere i prezzi. Anche Bper, Stmicroelectronics e Pirelli hanno sofferto a causa di fattori settoriali e della debolezza del mercato automotive. Nonostante queste difficoltà, alcune azioni come Recordati sono riuscite a beneficiare di un contesto favorevole al settore farmaceutico, dimostrando la resilienza dei titoli anticiclici. Complessivamente, agosto si è chiuso in modo positivo per molti titoli del Ftse Mib, segnando una ripresa rispetto all’inizio del mese.

Le indicazioni dell’analisi grafica