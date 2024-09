Oroscopo dal 2 all’8 settembre: ecco che cosa prevedono le stelle

Questa settimana l’oroscopo prevede grandi cose per alcuni segni zodiacali e alcune sfide e ostacoli per altri; cerchiamo di capire come andrà dal 2 all’8 settembre.

Il mese di settembre è iniziato e l’oroscopo della prima settimana è molto interessante. Alcuni segni zodiacali saranno molto fortunati, altri un po’ meno. Tuttavia, chi crede nell’astrologia non vede l’ora di capire come potranno andare le cose giorno dopo giorno. Per questo, qui di seguito, vedremo l’oroscopo dal 2 all’8 settembre per capire quali segni dovranno stare tranquilli e quali dovranno preoccuparsi un po’ di più.

Oroscopo dal 2 all’8 settembre segno per segno

L’oroscopo occidentale è composto da 12 segni dello zodiaco e noi cercheremo di capire come andranno le cose per ognuno di loro. Iniziamo da segno dell’Ariete che vede grandi cambiamenti nei prossimi giorni. Sono cambiamenti positivi. Attenzione alla giornata di mercoledì, molto fortunato, invece, il sabato. Il Toro ha una settimana incentrata sui sentimenti, basta trattenerli, ma è il momento di farli uscire. La giornata più fortunata è domenica 8 settembre.

Settimana molto tranquilla e riflessiva per il segno dei Gemelli che deve recuperare un po’ le energie. In campo amoroso e finanziario le cose vanno così così, quindi, attenzione a come ci si muove. Il Cancro avrà una giornata molto fortunata mercoledì in cui ci saranno buone notizie o nuove opportunità, mentre deve stare attento al prossimo weekend. Stessa cosa per il segno del Leone che dovrà, inoltre, fare attenzione al lavoro perché in questi giorni ci saranno dei problemi.

L’oroscopo della settimana per gli altri segni zodiacali

Il segno della Vergine dovrà prepararsi ad una settimana ricca di nuovi eventi. Attenzione ai contrattempi della giornata di giovedì, per il resto tutto bene e non bisogna sottovalutare la chiamata di vecchie conoscenze. Confusione e indecisione per il segno della Bilancia che deve prendersi cura di sé stesso, le stelle indicano nuove possibilità sul lavoro o un viaggio.

Giornata di forte tensione venerdì per lo Scorpione, mentre le decisioni dovrebbero essere prese martedì e domenica. Le stelle parlano di promozioni oppure di guadagni extra molto redditizi. Informazioni molto interessanti per il segno del Sagittario, il quale, però, dovrebbe essere molto prudente e non lasciarsi trasportare da facili illusioni.

La giornata di mercoledì darà qualche problema anche al segno del Capricorno che dovrà contare fino a dieci prima di rispondere. Andrà meglio nel weekend e i rapporti familiari miglioreranno. L’Acquario avrà qualche sintomo di malessere, ma la mente suggerirà delle idee grandiose da mettere assolutamente in pratica quanto prima.

Concludiamo questa carrellata con il segno dei Pesci. Le stelle prevedono giorni tranquilli sul lavoro e più tempo da dedicare alla famiglia. Attenzione alla giornata di martedì, molto positivo, invece, il sabato.