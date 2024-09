Cosa fare se il rosmarino cresce in modo disordinato? Ecco qualche consiglio per fare in modo che non accada e che la pianta sia sempre in ottima salute.

Le piante che molte persone amano maggiormente sono quelle aromatiche. Meglio averne sempre a disposizione in modo da avere un buon profumo, prima di tutto, e poi per insaporire come e quando si vuole il cibo. Ci concentreremo in particolar modo sul rosmarino, soprattutto quando cresce in modo troppo disordinato. Capita spesso quando si rinvasa la pianta, ma andiamo con ordine.

Il rinvaso del rosmarino

Il rinvaso delle piante consiste nel prendere la pianta con le sue radici, estrarla dal terreno in cui si trova per metterla in un altro terreno e in uno spazio più grande. Infatti, questo passaggio avviene quando la pianta cresce e non riesce più a stare comoda nel vaso in cui si trova. Deve esserci, quindi, un vaso più grande e del terriccio nuovo, pieno di nutrienti. Rinvasare una pianta, tuttavia, comporta nuova energia e una crescita, spesso, fuori controllo.

Il rosmarino cresce in modo troppo disordinato: come risolvere

Non bisogna assolutamente disperare o credere di aver fatto qualcosa di sbagliato. Il rinvaso, insieme alle alte temperature, l’acqua e la concimazione, stimolano la crescita. Se questa è disordinata e troppo folta si può procedere con il sfoltirla un po’. Non è la vera e propria potatura, ma di fatto è un processo analogo. Quindi, bisogna armarsi di cesoie pulite e sterilizzate e eliminare i rametti laterali, dando precedenza a quelli secchi.

In questo modo, si può dare la forma che si vuole alla pianta e farla stare assolutamente più in ordine. La raccomandazione è soltanto quella di non esagerare, ovviamente. Un altro modo può essere quello di togliere le foglioline con le mani delle parti troppo folte per guidare un po’ la forma. Le foglioline possono essere molto preziose in cucina.