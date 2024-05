Lo sai che esiste un posto in cui si può nuotare tra due placche tettoniche? L’acqua è purissima, e chi ci è stato se n’è innamorato

L’emozione di chi ha visto questo luogo è palpabile, perché si tratta di un posto unico nel suo genere. E si trova nella Terra del Ghiaccio e del Fuoco.

L’Islanda, la cosiddetta Terra del Ghiaccio e del Fuoco, è un luogo magico, che custodisce bellezze di tutti i tipi. Nella spettacolare cornice del Parco Nazionale Thingvellir, si trova uno dei luoghi più straordinari e meno conosciuti al mondo: la faglia di Silfra. Questa fessura sottomarina si distingue non solo per la sua posizione geografica, situata esattamente tra le placche tettoniche nordamericana ed eurasiatica, ma anche per la purezza cristallina delle sue acque. Silfra è uno dei pochi posti sulla Terra dove è possibile nuotare letteralmente tra due continenti, un’esperienza che attira avventurieri da ogni angolo del pianeta.

Lo sai che esiste un posto che sembra finto, in cui potrai immergerti in acque limpide tra due continenti? Un’esperienza da urlo

Silfra si trova a meno di un’ora di auto dalla capitale islandese, Reykjavík, e rappresenta una meta imperdibile per chi visita l’Islanda. La faglia oggi è sfruttata da curiosi e appassionati di avventure per provare l’ebrezza di nuotare in un luogo che sembra surreale. Si è creato, infatti, una sorta di “canale subacqueo”, che si trova nel punto in cui le placche si allontanano di circa 2 cm all’anno. L’acqua in Silfra è molto fredda, perché si trova nelle vicinanze del ghiacciaio Langjökull. L’acqua, qui, è così pura e limpida che la visibilità sotto la superficie è davvero ottima, e questo la rende un vero paradiso per i subacquei. La temperatura dell’acqua si mantiene costante tutto l’anno, circa tra i 2 e i 4 gradi Celsius, rendendo necessarie tute stagnanti per l’immersione.

Chi c’è stato se n’è innamorato

Ora che lo sai che esiste un posto di questo genere, probabilmente vorrai andarci! Coloro che hanno avuto la fortuna di immergersi in Silfra, infatti, descrivono l’esperienza come unica e irripetibile. Il contatto con una natura è così potente, soprattutto perché unito alla sensazione di fluttuare in un ambiente cristallino tra due continenti. Insomma, da lasciare senza parole! Molti subacquei e snorkelisti parlano di un senso di stupore e piccolezza di fronte alla grandezza del paesaggio sottomarino. Anche non subacquei rimangono affascinati dalla bellezza di Silfra, accessibile solo con tute subacquee molto spesse e pesanti. Chi visita questo posto magico dice che è una di quelle esperienze che tutti, almeno una volta nella vita, dovremmo provare!