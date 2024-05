Puoi spendere tra 50 e 500 euro per un abito da cerimonia? Ecco qualche modello

Quando inizia la primavera possiamo assistere a diversi spettacoli naturali e anche all’arrivo di inviti vari. In questa stagione infatti potremmo partecipare a comunioni o matrimoni. Cosa indossare senza spendere una fortuna? Diamo un’occhiata a qualche modello economico ed elegante.

Scegliere l’outfit adatto ogni giorno deve tener conto del posto dove siamo diretti. Un completo per l’ufficio sarà diverso da quello per un’uscita serale. Il guardaroba femminile è ricco di capi d’abbigliamento per diverse occasioni. A volte si possono anche creare abbinamenti particolari e accostamenti cromatici audaci.

Qualche modello se puoi spendere tra 50 e 500 euro per un abito

Tra le scelte un po’ impegnative che le donne sono chiamate a fare c’è quella dell’abito da cerimonia. Si vuol apparire belle, eleganti, ma anche a proprio agio. Inoltre, chi ama ballare vorrebbe muoversi agevolmente. Molte case di moda propongono modelli di vario tipo. Bisognerebbe aver presente il tipo di evento e anche la location. Per quanto riguarda la fisicità, ormai si possono vestire in modo elegante e alla moda tutte le taglie. Un ostacolo forse potrebbe essere il prezzo.

Le tendenze primavera estate del 2024 accontentano un po’ tutti i gusti. Troviamo nei negozi fisici e sul web vestiti da donna con fiori, colori pastello o forti, in satin e lunghezze varie. Tra quelli da cerimonia in vendita da Zara ci sarebbe un vestito satinato color magenta. Il modello è lungo con scollo e spacco posteriori. Le maniche sono ampie e presentano un’apertura superiore. Il prezzo di vendita sarebbe di 49,95 euro.

Altri spunti interessanti

Un altro esempio è un vestito satinato con stampa floreale di lunghezza midi. Ha il giromanica arricciato e spacco laterale. Anche questo modello Zara costerebbe 49,95 euro. Atelier Emé tra le proposte primavera estate venderebbe l’abito midi Celestina. Presenta una gonna a tubino, cintura a fascia e corpino in crêpe. Le maniche sono a ¾ e i drappeggi sono asimmetrici. Il costo sarebbe di 390,00 euro. Uno degli abiti corti dell’Atelier Emé presenta un corpino senza bretelle e senza maniche. La gonna ha ampie pieghe e un pannello più lungo sul davanti. Il tessuto è mikado. Questo modello si venderebbe a 290.00 euro.

Se puoi spendere tra 50 e 500 euro per un abito da cerimonia vediamo adesso cosa propone Elisabetta Franchi. Un vestito midi a vestaglia con taglio asimmetrico in georgette di viscosa costerebbe 320,00 euro. Con 440,00 euro si potrebbe infine comprare un abito mini in crêpe stretch. Lo scollo rotondo presenta un foulard da annodare.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verficare disponibilità e prezzi degli articoli)