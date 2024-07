Cosa hanno detto i primi sei mesi del 2024 sul futuro dei mercati azionari americani?

La performance registrata al termine dei primi sei mesi dell’$&P500, 15%, è stata tra le migliori sette degli ultimi 35 anni di contrattazioni a Wall Street. Cosa potrebbe accadere nella seconda parte dell’anno?

I vincitori e i vinti e le prospettive per il secondo semestre del 2024

Nella prima metà del 2024, i mercati azionari hanno registrato un forte rialzo, sostenuti da indicatori economici positivi e dalle prospettive di un possibile taglio dei tassi da parte della Fed entro l’anno. A metà del 2024, l’S&P 500 ha registrato un rendimento del 15%, uno dei migliori inizi degli ultimi 35 anni, stabilendo oltre 30 nuovi record annuali. Storicamente, anni con un forte inizio hanno portato a rendimenti annui medi del 29%. I principali vincitori includono le grandi società tecnologiche, alimentate dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale, insieme a settori più tradizionalmente difensivi come le utilities e l’oro.

Dall’altra parte, gli investitori che hanno puntato sulla volatilità (con fluttuazioni di mercato storicamente basse), le piccole capitalizzazioni e le previsioni sui tassi di interesse non hanno avuto una buona performance. Nonostante questo, il 2024 ha avuto un inizio eccezionale in termini di rendimenti degli investimenti. Questo supporta la necessità di una diversificazione prudente del portafoglio e una visione ottimistica ma realistica per il resto dell’anno.

Per la seconda metà del 2024, si prevede che il mercato azionario continuerà a salire, anche se non si attende una ripetizione completa dei guadagni della prima metà. Le prospettive sono sostenute dalla Fed che potrebbe allentare le restrizioni e dagli utili aziendali in aumento. Tuttavia, è previsto un percorso più instabile a causa delle elezioni, possibili segnali di debolezza economica e un eventuale aumento dell’inflazione che potrebbe ritardare i tagli dei tassi della Fed.

Storicamente, non si prevedono cali preoccupanti o duraturi. Una flessione temporanea del 5%-10% potrebbe essere vista come un’opportunità di acquisto e riequilibrio del portafoglio, dato il positivo contesto fondamentale.

Cosa hanno detto i primi sei mesi del 2024 sul futuro dei mercati azionari americani?

Le quotazioni hanno aggiornato i massimi storici, ma hanno chiuso la settimana lontano dagli stessi. Per le prossime settimane, quindi, tutto dovrebbe procedere come da scenario già probabile. Solo una chiusura settimanale inferiore a 4.901,99 potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Lettura consigliata

Lunedì 1 luglio un titolo azionario staccherà un dividendo con un rendimento di circa il 6%