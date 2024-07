Voglia di mare, acqua, risposo e per alcuni montagna, trekking. Molti aspettano le ferie estive per dedicarsi meglio a se stessi, al proprio corpo e alla propria mente e forse anche più alla famiglia. Ci siamo, da questa settimana iniziano le ferie per molti italiani. Quali sono le mete di vacanza più gettonate per l’estate 2024?

L’italiano ama viaggiare

Un sondaggio di Vueling rivela che viaggiare è l’attività preferita dagli italiani, capace di regalare emozioni durature. Il 46% degli intervistati sceglie il viaggio come fonte principale di felicità, superando attività come uscire con amici (18.3%) e dedicarsi a un hobby (21%). Le motivazioni principali per viaggiare includono il relax (44.7%), la scoperta di culture (28%) e il divertimento (16%).

I viaggi di coppia sono i più apprezzati (42.4%), seguiti da quelli in famiglia (30%) e con amici (19.8%). La destinazione preferita è il mare, scelto dal 53.5% degli intervistati, mentre città, montagna, campagna e lago seguono con percentuali inferiori.

Il sondaggio evidenzia anche l’importanza dei ricordi di viaggio, con esperienze memorabili che spaziano dalle avventure senza programma ai momenti di connessione con la natura e le persone. Viaggiare è visto non solo come un modo per esplorare il mondo, ma anche per crescere e trasformarsi personalmente, rappresentando per molti il vero significato della felicità.

Le preferenze secondo un sondaggio riportato da ISTAT

Le mete turistiche preferite dagli italiani vedono una netta prevalenza delle località nazionali: l’80,3% sceglie di viaggiare all’interno dell’Italia. Le regioni più visitate sono Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio e Campania, che coprono il 53,9% degli spostamenti interni. La Toscana è la destinazione prediletta per le vacanze brevi, mentre per i viaggi di lavoro le mete principali sono Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, che assorbono oltre il 42% dei viaggi d’affari.

Per quanto riguarda i viaggi all’estero, l’87,7% si dirige verso una meta europea, con una predilezione per l’estate (20,6%). Le destinazioni europee più visitate nel 2022 sono Spagna (16,4%), Francia (12,1%), Croazia (6,5%) e Grecia (6,2%). La Francia è la preferita per le vacanze brevi, la Spagna per quelle lunghe e la Germania per i viaggi di lavoro. Tra le mete extra-europee, le destinazioni più popolari per le vacanze lunghe sono Marocco, Stati Uniti ed Egitto.

Alcuni consigli utili e info

Ecco alcuni punti da tenere in considerazione indicati da alcune associazioni di categoria

Scelta del viaggio: richiedere sempre dépliants e opuscoli illustrativi con dettagli chiari su prezzo, trasporti e classificazione degli hotel.

Contratto del pacchetto turistico: deve includere una descrizione precisa di tutti gli elementi del pacchetto.

Modifiche di prezzo: il prezzo può cambiare solo se previsto dal contratto e se comunicato almeno 20 giorni prima della partenza; il turista può rinunciare se l’aumento supera il 10%.

Modifiche al pacchetto: devono essere comunicate per iscritto, e il turista può recedere dal contratto entro due giorni se le modifiche sono significative.

Danni subiti: il tour operator è responsabile per i danni, anche se causati da fornitori terzi, salvo colpa del consumatore o forza maggiore.

Risarcimenti: per eventuali disservizi, inviare una raccomandata entro dieci giorni lavorativi dal rientro al tour operator e all’agenzia.

Diritti in albergo: l’albergatore risponde dei furti, soprattutto se i beni sono stati consegnati in cassaforte.

Diritti in caso di overbooking o cancellazione voli: i passeggeri hanno diritto a risarcimenti, vitto e alloggio, o il rimborso del biglietto.

Gestione del bagaglio: fare denuncia immediata in caso di smarrimento o danneggiamento e inviare una raccomandata entro sette giorni (per danni) o 21 giorni (per ritardo).

Inoltre, il nuovo Codice del turismo consente di chiedere risarcimenti per vacanze rovinate. Se il reclamo non va a buon fine, è possibile la conciliazione con i tour operator aderenti al protocollo di conciliazione.

Lettura consigliata

Questa estate vuoi farti una vacanza in camper? Ecco quanto costa noleggiarlo e quanto potrebbe costare il viaggio