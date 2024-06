Il 1 luglio un titolo a piccola capitalizzazione staccherà un dividendo dal rendimento di circa il 6%. Stiamo parlando di ERFO Laboratorio Farmaceutico, un’azione che presenta qualche elemento di sopravvalutazione, ma anche aspetti molto interessanti.

I punti di forza e di debolezza di ERFO Laboratorio Farmaceutico

La società presenta una serie di punti di forza, tra cui un elevato rapporto EBITDA/Vendite che genera alti margini prima di ammortamenti, imposte e tasse. Grazie a una solida situazione finanziaria, l’azienda ha notevoli margini per investimenti futuri. La valutazione dell’azienda è bassa rispetto ai flussi di cassa generati dalla sua attività. Gli analisti raccomandano prevalentemente di sovrappesare o acquistare le azioni della società. Inoltre, la differenza tra i prezzi attuali e il prezzo obiettivo medio è piuttosto significativa, indicando un potenziale di apprezzamento notevole per il titolo.

Tuttavia, ci sono anche diverse debolezze. La crescita degli utili per azione (EPS) prevista per i prossimi anni è considerata una debolezza notevole. Negli ultimi dodici mesi, le aspettative di vendita sono state significativamente ridotte, indicando che si prevedono volumi di vendita inferiori rispetto al periodo precedente. La revisione delle previsioni di vendita per il gruppo negli ultimi dodici mesi sottolinea un calo dell’attività e analisi pessimistiche della società. Gli analisti hanno rivisto al ribasso in modo significativo le stime di profitto per l’ultimo anno. Negli ultimi quattro mesi, le stime degli utili degli analisti per i prossimi due anni sono state ulteriormente ridotte. Inoltre, il prezzo obiettivo medio degli analisti interessati al titolo è stato rivisto notevolmente al ribasso negli ultimi quattro mesi. Infine, i risultati finanziari della società generalmente non soddisfano le aspettative.

Lunedì 1 luglio un titolo azionario staccherà un dividendo con un rendimento di circa il 6%: le indicazioni dell’analisi grafica

Dopo che a dicembre le quotazioni hanno registrato la migliore performance settimanale (+35%), abbiamo assistito a un andamento laterale che ha visto i prezzi oscillare in un range molto ristretto.

Al rialzo un livello molto importante è collocato in area 1,308 €. Oltre questo livello (che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni), infatti, il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,118 €.

