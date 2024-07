Nettuno retrogrado scombussola il destino di 3 segni che saranno sommersi dalla fortuna. Che invidia che faranno a tutti!

Tempo di estate e anche di guardare con più attenzione il proprio oroscopo. Facendo bene attenzione al movimento dei pianeti che influisce e non poco sulle sorti di tanti segni. Infatti, basta una variazione per cambiare il nostro destino nelle stelle. Come con Nettuno retrogrado.

Dai che luglio è arrivato e per molti significa partenza per le tanto sospirate vacanze. Molti, magari, inizieranno proprio da questa settimana le ferie e con esse il periodo del relax. Dove prendersi del tempo per sé, quello che non si ha mai durante l’anno.

Fosse anche per leggere l’oroscopo che ci riguarda. Cosa che, quando si è di corsa, in lotta contro il tempo, non si ha tempo di fare. Adesso, sdraiati in spiaggia, o al fresco della montagna, o del lago, si va a curiosare quello che le stelle hanno deciso della nostra sorte. Chissà che vacanze ci aspetteranno e, soprattutto, che luglio sarà per noi. Come, forse, non tutti sanno, le previsioni vengono anche influenzate da tanti fattori. Un responso più accurato prevede, ad esempio, di conoscere l’ascendente. Per questo, bisogna sapere con esattezza l’ora di nascita, perché molto potrebbe cambiare del nostro destino.

Nettuno retrogrado scombussola il destino di 3 segni che avranno un ottimo mese di luglio

Non solo l’ascendente, ma anche il movimento dei pianeti finisce per avere la sua influenza sul destino dei segni. Ad esempio, Nettuno retrogrado, dal 2 luglio, non passa inosservato e ha conseguenze su 3 segni.

Il primo è l’Ariete che grazie a Nettuno conoscerà un periodo davvero fortunato come non capitava da tempo. Non pensiate a somme di denaro che arrivano in banca. Fortuna intesa in senso generale, anche nelle piccole cose. Come, ad esempio, riuscire a prenotare l’ultimo posto disponibile. Insomma, vi gira tutto per il meglio.

Non solo l’ariete, ma ecco anche chi godrà di Nettuno retrogrado

Nettuno retrogrado scombussola il destino di 3 segni, si è detto, e, oltre all’Ariete, ne beneficerà il Leone. Soprattutto, per gli affari di cuore. Insomma, per i single del Leone è iniziato il conto alla rovescia anche se non si dovrà solo stare ad aspettare. Occorre darsi da fare, ma saremo premiati con l’arrivo di un partner. Infine, lo Scorpione avrà dei momenti molto positivi, alternati ad altri che lo saranno meno. La salute, ad esempio, migliorerà e certi esami daranno esito negativo. In ogni caso, visto l’aiuto di Nettuno, una puntatina al Lotto potrebbe essere vincente.