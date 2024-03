Con soli 40.000 euro ecco come trovare casa ma con garage in una grande città

Quando si compra una casa in città, il garage è spesso indispensabile per non impazzire nella ricerca del parcheggio. Ecco dove trovare soluzioni abitative anche con 40.000 euro in città, ma con il garage.

Se stai cercando una soluzione abitativa economica e in città, non sottovalutare il problema del parcheggio. Se l’immobile è in una zona dove i parcheggi non mancano, allora puoi anche fare a meno del garage. Ma se parcheggiare sotto casa potrebbe trasformare ogni sera un inferno, allora meglio una soluzione con garage. Purtroppo, spesso il garage aumenta il costo dell’appartamento e per chi cerca una soluzione economica, questo aspetto potrebbe essere un ostacolo. Per rimanere all’interno del budget preventivato si potrebbe optare per un appartamento più piccolo, magari con una stanza in meno. Con i soldi risparmiato dall’acquisto della casa più piccola si potrebbe comprare un box. Invece che su un bilocale si potrebbe puntare su un monolocale, magari ampio, ma con garage. I monolocali con garage potrebbero essere la risposta alle tue esigenze, inoltre, rappresentano un’opportunità di investimento a un prezzo accessibile.

Su quali tipi di monolocali puntare per recuperare lo spazio rinunciando a una stanza

Non necessariamente un monolocale deve essere un buco stretto e augusto. Le dimensioni del monolocale ed una attenta gestione degli spazi, possono consentire di vivere la casa in modo sereno, anche in un solo unico ambiente. Nella scelta del monolocale soffermiamoci prima di tutto su quelli organizzati per massimizzare gli spazi.

Ecco alcune tipologie comuni di monolocali che sfruttano al massimo lo spazio disponibile. Monolocali con soppalco. Questi monolocali combinano funzionalità e stile. Il soppalco, posizionato sopra l’area living, crea uno spazio separato per la zona notte, garantendo privacy. Gli open-space sono ideali per chi ama gli ambienti luminosi e senza pareti divisorie. Questi monolocali offrono un’atmosfera ariosa e flessibile. Inoltre, nel tempo si può organizzare l’ambiente come più si preferisce.

Con soli 40.000 euro ecco delle soluzioni che possono rivelarsi anche un investimento

Se cerchiamo un bilocale da comprare in città in una zona dove parcheggiare è impossibile, allora meglio una soluzione con garage. Per rimanere nel budget si potrebbe rinunciare a una stanza e optare per un monolocale spazioso ma con garage. I monolocali con garage posso rappresentare un buon compromesso ma anche un’ottima opportunità di investimento. E a volte il costo può essere davvero contenuto.

Per esempio, utilizzando una piattaforma web dedicate alla ricerca case, in Lombardia troviamo immobili con garage a partite da 15.000 euro. Ovviamente sono case in provincia, perché per una casa in città i prezzi salgono. Se si desidera un monolocale con garage nel Comune di Milano, si parte da 100.000 euro. Ma se ci spostiamo nel Comune di Roma, qui la situazione cambia. La ricerca offre diverse soluzioni abitative in buono stato con garage a partire da 40.000 euro, anche se nei quartieri della estrema periferia.

