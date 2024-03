Cosa succede se hai mangiato al ristorante, la carta di credito non funziona e sei senza contanti? Devi lavare i piatti?

Al ristorante vanno sempre più italiani che, trascinati anche dalle trasmissioni televisive, vogliono togliersi dei capricci di gola. Vi siete mai chiesti, però, cosa accade se, al momento di pagare, la carta non funziona e voi non avete abbastanza contanti? Dovete lavare i piatti?

Il ristorante è uno degli appuntamenti fissi per molti italiani che, magari al sabato sera, vanno fuori a mangiare, dalla pizza al cibo gourmet. Forti anche di trasmissioni come MasterChef, che ti fanno venire la voglia del buon cibo, difficilmente si rinuncia ad andare in un ristorante per gustare qualche prelibatezza. Non a caso, si dice che, nonostante la crisi, i ristoranti sono sempre pieni, anche, se, magari, non è sempre così. Benissimo, poniamo che uno vada a mangiare al ristorante e, al momento di pagare il conto, si accorge che la sua carta non funziona. Cosa fare se non ha contanti con sé? Insomma, una sorta di incubo per chi, corretto, si trova in una situazione scomoda. Soprattutto, se è la prima volta che ha mangiato in quel dato ristorante.

Cosa succede se hai mangiato al ristorante e non riesci a pagare? Dipende

Come venire fuori da questa situazione? Dipende. Dal punto di vista legale, non avete commesso un reato vero e proprio, se siete in buona fede. Per quello, si dovrebbe dimostrare il dolo, ovvero che vi siete seduti al ristorante sapendo di non poter pagare. Se, invece, quando il titolare fa passare la carta e questa viene rifiutata o non riesce a fare l’addebito, la cosa è diversa. Quello di cui potreste essere accusati è di inadempimento contrattuale. Infatti, nel momento in cui vi siete seduti, già avete posto in essere un contratto atipico con il ristoratore.

Non si devono lavare i piatti in caso la vostra carta non funzioni

Che si può risolvere facilmente. Se siete in buona fede, basterà dare, a garanzia, un vostro documento, così che il ristoratore possa prendere gli estremi. E poi vi accordate su come rimborsarlo. Anzi, molte volte vi chiedono il numero di cellulare all’atto della prenotazione e, quindi, un modo per rintracciarvi già lo hanno. In ogni caso, vi darà una fattura, intestata a voi, a riprova che siete stati lì a mangiare. Una soluzione potrebbe essere quella di fare un bonifico al volo con l’app della banca. Certo è che non vi possono chiudere dentro il ristorante, impedendovi di uscire, perché si tratta di sequestro di persona. Al peggio, basterà chiamare i Carabinieri o i Vigili per risolvere la questione. DI certo, non dovrete lavare i piatti. Ora sapete cosa succede se hai mangiato al ristorante e non riesci, in buona fede, a pagare.